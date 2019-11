El PP tilda de "irreales e irresponsables" los presupuestos para La Rioja y lamenta que PSOE "va en dirección contraria"

Jesús Ángel Garrido ha explicado que los presupuestos presentados ayer por la presidenta del Gobierno regional, Concha Andreu, "desconocen la situación real de La Rioja, no abordan la desaceleración económica ni tampoco son atractivos para la producción de empleo". Por lo tanto -ha aseverado- "son irresponsables" porque "se reducen las inversiones reales" mientras que "sí que hay dinero suficiente para pagar a los nuevos altos cargos y personal de confianza del equipo de Gobierno".

Además, para Garrido ésta ha sido "una oportunidad perdida para bajar los impuestos a las clases medias".

Ante ello, el portavoz popular ha explicado que Andreu "se equivoca si pretende con estos presupuestos impulsar el crecimiento económico y generar empleo en nuestra comunidad autónoma".

En este punto, Jesús Ángel Garrido ha querido matizar los datos de ejecución presupuestaria del Estado del mes de octubre ofrecidos ayer por el Ministerio de Hacienda que destacan que La Rioja tiene un déficit del 0,06 por ciento (lo que se traduce en 5 millones de euros).

Garrido ha explicado que "según esos datos, La Rioja es la tercera comunidad con menos déficit" y, por ello, "frente a este hecho" -ha continuado el portavoz popular- "no podemos consentir declaraciones como las que dijo ayer Concha Andreu refiriéndose a que 'la situación de partida no era la ideal para elaborar los presupuestos' o que 'ahora con el PSOE vamos a dejar años atrás de falta de control'".

Para Garrido, estas declaraciones de Andreu no son reales porque "lo cierto es que La Rioja es la tercera ccaa de régimen común con menor déficit del país y, por tanto, no se puede sostener ciertas declaraciones que digan que 'la situación no es ideal' ni que 'está comprometida'.

Además, ha continuado, "mientras que el Ministerio de Hacienda cifra el déficit en un 0,06 por ciento, Andreu dijo ayer que era del 0,04 por ciento, por tanto, Hacienda está contradiciendo los datos y la versión oficial que difunde el Gobierno de La Rioja".

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja también ha querido poner en entredicho la información del pasado 27 de noviembre cuando el Ejecutivo regional del PSOE afirmaba que la mesa sectorial ha concretado la mayor Oferta Pública de Empleo conjunta para los profesionales sanitarios en la historia de La Rioja con un número total de 320 plazas.

Para ello, y a través de un documento del Boletín Oficial de La Rioja, ha demostrado que en abril de 2018 -con el PP en el Gobierno regional- "se aprobó un total de 378 plazas correspondientes al proceso de estabilización de empleo temporal del personal estatuario". Ante ello, ha ironizado: "¿desde cuando 320 es más que 378?.

"ILUSIONISMO POLÍTICO"

Para el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Concha Andreu "confunde 'ilusionante' con ilusionismo político" y "lo cierto es que ayer nos presentó unos presupuestos irreales e irresponsables alejados de la realidad de La Rioja porque ni conocen el punto de partida, ni la desaceleración en la que estamos inmersos ni ayudará a la creación de empleo".

Con todo ello, ha continuado, "tenemos serias dudas de que al final se acabe alcanzando el equilibrio presupuestario que quiere Andreu y eso pondrá en peligro las políticas sociales y las actuaciones de carácter económico de nuestra región".

Para el Partido Popular -según ha continuado- "toda subida de impuestos es una medida que detrae crecimiento económico" y hacerlo, además, en época de desaceleración es "desaconsejable". A ello se suma la subida del IRPF, el impuesto de sucesiones y donaciones... "todo ello hará de La Rioja un territorio fiscalmente poco atractivo y va en contra del empleo y de la inversión", ha lamentado Garrido.

Así las cosas, ha finalizado, "vamos en la dirección contraria" porque con estas políticas "ni atraeremos nuevas empresas ni crearemos nuevos empleos, ni estos serán más productivos".