Tarot del día: del 2 de diciembre al 8 de diciembre y estrella de la semana

Los Enamorados, 7 de copas, El Carro, rey de oros, 3 de oros: Se trata sin duda de unas cartas excelentes y que en líneas generales anunciarían una semana bastante positiva o constructiva tanto para los asuntos materiales, laborales y sociales como para el amor y la vida íntima. También será un buen momento para luchar y trabajar por los propios sueños e ilusiones más íntimos, para tomar iniciativas y sobre todo para viajar y todos los asuntos relacionados con el extranjero. Tanto si es por un motivo o por otro este será un buen momento para desplegar una gran actividad tanto intelectual como física. En el amor y asuntos más personales también la semana traerá muchas alegrías aunque de un modo más inestable. Será un excelente momento para la creatividad.

LUNES 2

4 de espadas, La Templanza, La Estrella: Estos dos magníficos arcanos mayores nos anuncian un día tan positivo como inspirado para las actividades laborales y sociales, así como los asuntos de tipo personal. Muy bueno para trabajos que requieran creatividad e inspiración. También será un día bien dispuesto para el entendimiento y la negociación, buscar acuerdos y el punto de encuentro o el lado más positivo de las cosas. Muchos podréis lograr hoy algo por lo que estáis luchando durante mucho tiempo.

MARTES 3

La Justicia, caballo de oros, rey de oros: Este día se presenta inusualmente bueno o apropiado para todas las iniciativas, decisiones o actividades de carácter financiero, negocios y asuntos materiales o mundanos en general. En otros casos no se trata de que sea favorable sino que estos asuntos se presentarán en nuestra vida sin ser llamados. Bueno para los viajes de trabajo o negocios. Predominio del realismo, la sensatez, serenidad y sentido común. Bueno para firmar contratos o iniciar un nuevo trabajo.

MIERCOLES 4

9 de bastos, 7 de espadas, 10 de espadas: Este día no tiene por qué ser malo pero sí será, para la gran mayoría, algo más ajetreado, inestable, estresante o incluso tenso. En muchos casos predominio de la impaciencia o los nervios ya sea con razón o a veces sin ella. Lo importante de este día es pensar antes de actuar, no precipitarse ni en los asuntos laborales ni en los personales ya que de lo contrario habrá muchas posibilidades de equivocarse o que los esfuerzos sean estériles. Riesgo de discusiones.

JUEVES 5

AS de Copas, 7 de oros, 8 de oros: Todo indica que el día se presenta más tranquilo y armónico, y también más parecido al martes ya que será bueno para asuntos relacionados con el trabajo, los negocios y finanzas en general, ámbitos en donde los esfuerzos e iniciativas darán el fruto esperado. Pero el as de copas también anuncia que se esperan alegrías y buenas noticias en relación con la familia y hogar, la vida sentimental o los hijos. No obstante también amenazarán un poco la impaciencia o los nervios.

VIERNES 6

El Colgado, 6 de oros, 3 de bastos: Este día va a ayudar, en muchos casos, a sacar lo mejor de las personas, sobre todo será un día excelente para la amistad. Problemas que se solucionan o actividades que llegan a buen puerto gracias a la ayuda o colaboración de otros. Buen momento para uniones y asociaciones tanto laborales como sentimentales. Sacrificios o renuncias por amor o en otros casos por una noble causa. Bueno para solucionar conflictos y promover la reconciliación entre contrarios.

SABADO 7

9 de oros, 2 de oros, 7 de bastos: El día se presentaría algo inestable o cambiante sobre todo para los asuntos emocionales. A menudo habrá que elegir entre dos opciones, dos actividades o quedar con una u otra persona. Un día con cierta sensación de intranquilidad o inquietud aunque bueno para los deportes y actividades de carácter físico o al aire libre. Hay que tener prudencia y evitar desencuentros en el ámbito sentimental o familiar porque no será difícil que estallen turbulencias pasajeras.

DOMINGO 8

El Diablo, 7 de oros, La Justicia: Por un lado será un buen día para disfrutar de los placeres materiales más básicos: sexo, comida o confort, aunque podrían surgir también muchas decepciones y desengaños. Para unos va a ser un día de pleno goce y disfrute de la vida mientras que para otros habrá fuertes bajones de ánimo porque todo saldrá al revés de cómo se desearía. En la mayoría de los casos este día habrá un conflicto entre los sueños y la realidad, sobre todo en los temas del corazón.

LA ESTRELLA DE LA SEMANA



Esta primera semana de diciembre se hallará bajo la influencia de Ras Algethi, una gigante roja de las más grandes que se conocen, situada en la cabeza de la constelación de Hércules. Su influencia es parecida a la de la semana anterior favoreciendo el éxito y la victoria en la lucha, el valor, la audacia y el heroísmo. Sin duda muy afortunada para las personas de acción y de empuje, aquellos que luchan por una causa o un ideal, sobre todo para los militares, policías, bomberos y trabajos peligrosos.