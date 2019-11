Fiscalia sol·licita al Tribunal del Jurat que aclarisca l'acta del primer veredicte del cas Sala

Fonts de Fiscalia han avançat, a més, que sol·licitaran que se suspenga el termini per a recórrer la sentència fins que es tinga una resposta sobre aquest tema. També han indicat que, juntament amb l'aclariment, no es descarten "altres vies" d'investigació per a poder conéixer què ha passat amb l'acta del jurat que no ha quedat documentat.

Finalment, en el transcurs de la reunió en la qual han participat caps d'àrea, tinents i degans, s'han estudiat els possibles motius de recurs de la sentència davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), encara que no han volgut avançar els detalls.

DICREPÀNCIES JURÍDIQUES

Fonts consultades per Europa Press, han explicat que el debat es presenta, d'una banda, en l'obligatorietat o no que figure un document, així com que la falta d'aquest poguera afectar les possibilitats d'un recurs, ja que, segons la jurisprudència, tota acció processal haguera de figurar en l'expedient.

També es qüestiona el fet que l'acta fora retornada per la magistrada presidenta del tribunal del jurat per falta de motivació, ja que hi ha discrepàncies entre les parts sobre si s'han de motivar solament els fets provats o també els no provats, tal com va argumentar la jutgessa en el cas Sala, que va retornar el primer veredicte per a la seua esmena.

La primera acta, el veredicte de la qual no es coneix, es va elevar 48 hores abans que el diumenge 10 de novembre es llegira la definitiva que exculpava el gendre de l'assassinat de la seua sogra, ocorregut al desembre del 2016 en el concessionari de cotxes que en eixe moment López regentava.

D'eixa manera, si el TSJCV assumira el recurs per infracció de formar es podria decretar la nul·litat de la sentència i s'obligaria a la repetició del juí, han explicat les mateixes fonts, que concreten que és la primera vegada de la qual es té constància de l'existència d'una devolució de veredicte en l'Audiència d'Alacant.

La magistrada del tribunal del jurat, en una sentència comunicada el 18 de novembre, va absoldre Miguel López dels delictes d'assassinat i de tinença il·lícita d'armes, en aplicació del veredicte de no culpabilitat dictat pel jurat. Així, en la sentència s'apunta a una persona "desconeguda" com a autora del crim, d'acord amb eixe mateix veredicte.