Abel Caballero, sobre la decoración navideña de Madrid: "Las luces de Vigo son mejores"

La batalla por la decoración navideña en sus ciudades entre los alcaldes de Vigo y de Madrid, el socialista Abel Caballero y el popular José Luis Martínez-Almeida, ha llegado este jueves a casi las puertas del ayuntamiento de la capital. A poca distancia del Palacio de Correos, en la plaza de la Cibeles, el alcade de Vigo ha dejado claro su veredicto en el desayuno informativo que ha protagonizado en el hotel Palace, donde ha dejado claro que "las luces de Vigo son mejores" que las de Madrid.

Que las luces de Navidad iban a estar muy presentes en una cita en la que también se ha hablado sobre la investidura de Pedro Sánchez ya ha quedado claro cuando la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha presentado a Caballero como un alcalde "brillante" y "con muchas luces".

Entrando en materia, el alcalde de Vigo, que también es presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha alabado el gesto a Martínez-Almeida, que ha recordado que el desafió a poner una mejor decoración navideña en Madrid que en Vigo. Pero, ha dicho, "no hubo partido", porque "las luces de Vigo son mejores".

Desde hace varios años, el veterano alcalde socialista presume en varios idiomas de tener las mejores luces "del mundo" y no duda en invitar a todo tipo de líderes mundiales a verlas en persona. De manera más modesta, este jueves ha destacado que en el avión que este miércoles le trajo a Madrid, había "le ha llevado a Madrid había "no menos de 15 persona que venían de ver las luces de Vigo". "Están ustedes invitados a ver las luces de Vigo, si no decía esto no me quedaba a gusto", ha dicho para finalizar el acto.