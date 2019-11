VÍDEO: Cientos de personas piden en CyL la derogación de las reformas laborales y rechazan el despido "por enfermedad"

Los sindicatos CCOO y UGT han convocado estas concentraciones bajo el lema "No al despido por enfermar" y han portado diferentes pancartas y coreado diferentes mensajes reivindicativos para pedir, por un lado, la derogación de las reformas laborales de PP y PSOE y, por otro, expresar su rechazo a la sentencia del TC y pedir también la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores.

La concentración más numerosa se ha producido en Valladolid, frente a la Delegación del Gobierno en Castilla y León, donde se han dado cita unas 200 personas han estado presentes los secretarios autonómicos de CCOO y UGT, Vicente Andrés y Faustino Temprano, respectivamente.

Allí, los asistentes han coreado consignas como "con nuestra salud no se juega", "el trabajo no se vende, se defiende" o "la lucha es el único camino" mientras portaban banderas de ambos sindicatos y sendas pancartas en las que se podía leer el lema de la movilización, "No al despido por enfermar", y "Juventud trabajadora ¡Por un futuro digno!".

En este marco, Faustino Temprano ha explicado que las concentraciones se han realizado frente a la Delegación y las subdelegaciones del Gobierno para trasladar al Ejecutivo en funciones y al futuro gobierno que hay que derogar las reformas.

Además, ha rechazado la sentencia del TC y ha recordado que ya advertían de los peligros de las reformas laborales, que tienen como primera consecuencia que los trabajadores no se cojan bajas y vayan a trabajar por "miedo" a perder su puesto de trabajo. Por ello, ha señalado que recurrirán a instancias europeas para que se eche para atrás el fallo, al tiempo que harán llegar al Alto Tribunal escritos de representantes de los trabajadores.

Además, ha enviado un mensaje al Gobierno, al que advierte de que no se sentarán a negociar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que consieran necesario por estar "desfasado", si no se derogan las reformas laborales porque no están en "igualdad de condiciones" con respecto a los empresarios, por lo que se seguirán movilizando.

CONSECUENCIA DE LAS REFORMAS

Por su parte, Vicente Andrés ha reiterado que ya con la huelga general en 2012 advertían de las consecuencias de las reformas laborales, fundamentalmente la última, y siete años después tienen una situación precaria pese a que hay más riqueza. Además, considera que es el "colofón" depsedir "por enfermar", lo que supone un "punto de inflexión".

Por ello, ha reclamado al Gobierno "de forma inmediata" que las primeras medidas se derogue el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores porque de lo contrario se está "ante un nuevo paradigma", lo que es "una indecencia en un país moderno como España".

Andrés, quien ha insistido en derogar las reformas laborales, ha pedido que "primero, como emergencia", preservar la salud de los trabajadores.

Las concentraciones se han sucedido en las nueve provincias y han congregado a cientos de personas frente a las sedes gubernamentales en las capitales.

Así, en Ávila, cerca de un centenar de personas, entre ellos numerosos delegados sindicales, se han concentrado ante la Subdelegación del Gobierno de Ávila bajo la pancarta "No al despido por enfermar, defiende tus derechos". Antes, los manifestantes han participado en una asamblea en el auditorio de la Delegación Territorial de la Junta.

En el caso de Burgos algo más de un centenar de personas portando banderines sindicales ha participado en la concentración, que ha cortado la calle Vitoria a las puertas de la Subdelegación del Gobierno y que ha estado encabezada por el secretario general de Industria de UGT, Ramiro Marijuán, y el secretario provincial de CCOO, Ángel Citores.

Ambos dirigentes sindicales han reclamado la derogación de la reforma laboral y la modificación del artículo 52 apartado 'D' del estatuto de los trabajadores de una manera "urgente".

Citores ha señalado que la sentencia del Tribunal Constitucional deja a los trabajadores "a los pies de los caballos", mientras que Marijuán ha destacado que esta medida puede tener "consecuencias graves" en aquellos casos en los que los trabajadores con mucha responsabilidad se vean obligados a incorporarse a su puesto de trabajo.

OTRAS CONCENTRACIONES

En la misma línea, en León en torno a medio centenar de personas se ha concentrado ante la Subdelegación encabezados por los secretarios provinciales de CCOO y UGT, Xosepe Vega y Enrique Reguero, respectivamente, y que no han dejado de reclamar a modo de consigna que "no se avale en ningún caso el despido a causa de enfermedades".

También en Palencia algo más de un centenar de personas se ha dado cita en la concentración, en la que el secretario provincial de UGT, Julián Martínez, ha señalado que se ha cruzado una "línea roja", mientras que el responsable de CCOO, Juan Carlos González, ha calificado la sentencia de "aberración jurídica".

En Salamanca, cerca de un centenar de personas se ha concentrado en la Plaza de la Constitución, junto a la sede central de la Subdelegación del Gobierno, donde los presentes han portado una gran pancarta contra el despido y numerosas banderas de los sindicatos convocantes, una iniciativa que ha llevado a la Policía Local a restringir el tráfico en la Gran Vía.

En Segovia la concentración se ha desarrollado en la plaza Adolfo Suárez, a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, donde se ha concentrado a algo más de medio centenar de personas al grito de "¡No nos mires, únete!".

Durante el acto los representantes sindicales han leído un manifiesto en el que se ha protestado por el artículo '52.d' del Estatuto de los Trabajadores y por la fragilidad de los contratos de empleo, con especial hincapié en la situación laboral de las mujeres que han calificado como "objetivos perfectos" para la aplicación de dicho artículo. La lectura ha terminado con un aplauso de los presentes y la entrega del manifiesto por parte de los representantes de UGT a la subdelegada del Gobierno, Lirio Martín.

En el caso de Soria, alrededor de un centenar de personas ha secundado la concentración de UGT y CCOO frente a las puertas de la Subdelegación de Soria donde tras leer el manifiesto han entregado al subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, un documento con las reivindicaciones.

Ambos representantes sindicales, Javier Moreno, de CCOO, y Óscar Lobo, de UGT, han coincidido en el "doble riesgo" de esta sentencia ya que por un lado se juega "con la salud del trabajador" y por otro con la seguridad tanto del propio empleado como de su entorno laboral al no trabajar en las condiciones adecuadas.

Asimismo, han recordado que en la provincia de Soria las mujeres son las más vulnerables ya que suelen trabajar en servicios sociales o en el campo donde hay más riesgo de lesión y "no se van a atrever a coger la baja por miedo al despido".

Finalmente, en Zamora se ha dado cita más de medio centenar de personas y también en esta provincia ambos sindicatos han expresado que "lo más rastrero que existe es penalizar a una persona por estar enferma". Los representantes de ambas organizaciones en Zamora, Ángel del Carmen y Manuel Prieto, han intervenido durante una concentración para clamar contra la sentencia del TC.

