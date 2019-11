Ana Lluch, Mavi Mestre, Nuria Oliver, Sara Navarro i Fernández de la Vega, en el Top 100 de dones líders a Espanya

L'oncòloga Ana Lluch, la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, l'enginyera Nuria Oliver, la dissenyadora Sara Navarro i la presidenta del Consell d'Estat i presidenta de dones per Àfrica, María Teresa Fernádez de la Vega, figuren en el Top 100 de les dones líders a Espanya 2019.

Aquest rànquing ha celebrat l'octava edició de la seua gala, que té l'objectiu de "visibilitzar el talent femení i reivindicar l'accés de les dones a espais de decisió".

Entre les seleccionades, figuren diverses valencianes. Així, l'oncóloga Ana Lluch i l'enginyera de Telecomunicacions Nuria Oliver han sigut destacades en l'apartat acadèmiques i investigadores. En la categoria d'empresàries apareix la dissenyadora de calçat i complements Sara Navarro, mentre que la rectora de la Universitat de València, M.ª Vicenta Mestre, apareix en la de Funció Pública, Institucional i Política del rànquing. Quant a Fernádez de la Vega, el seu nom apareix en el grup del Tercer Sector.

A més d'aquestes professionals, el top també ha reconegut altres com la ministra de Defensa, Margarita Robles; la secretària d'Estat d'Igualtat, Soledad Murillo; la magistrada de la Sala Cinquena del Tribunal Suprem Clara Martínez de Clareaga; l'Alta Comissionada per a l'Agenda 2030, Cristina Gallach; la Leading Women de World Business Council for Sustainable, Gabriela Uriarte; la directora de l'Oficina del Parlament Europeu, María Andrés; la capitana de la Guàrdia Civil, M. José Garrido; la presidenta de la Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores, UNESPA, Pilar González de Frutos; i la comandant de la Guàrdia Civil, Silvia Gil.

En la gala també es va subratllar la tasca d'altres després de dones destacades en les categories d'Acadèmiques i Investigadores, Alta Direcció, Cultura, Oci i Esport, Directives, Empresàries, Mitjans de comunicació, Pensadors i Expertes, Revelació i Emprenedores i Tercer Sector.

Alguns dels noms més reconeguts van ser les periodistes Ana Rosa Quintana, Carmen Chaparro, Sandra Sabatés o Sonsoles Ónega, l'actriu Maribel Verdú o les esportistes Gisela Polit i Ana Peleteiro.

Ressaltar el paper de les dones en l'àmbit públic

L'acte es va celebrar aquest dilluns en l'Auditori de Repsol a Madrid i més de 1.000 dones havien sigut considerades per aquestes distincions, entre les quals també estaven les rectores de la Universitat Jaume I, Eva Alcón; la de la Universitat de Granada, Pilar Aranda; la de la Universitat a Distància de Madrid, M.ª Concepción Burgos; la de Huelva, M.ª Antonia Peña; la de la Universitat Autònoma de Barcelona, Margarita Arboix; la de la Universitat CEU San Pablo, Rosa María Visiedo; i la de la Universitat Rovira i Virgili, M.ª José Figueras.

Impulsada pel portal Mujeres& Cia., Les Top 100 Dones Líders a Espanya pretén "visibilitzar el talent femení per a construir una societat basada en la igualtat d'oportunitats".

L'any 2011 es va llançar el primer rànquing de Top 100 Dones Líders a Espanya i des d'aleshores la iniciativa no ha parat de créixer per a fomentar la diversitat i ressaltar el paper de les dones en l'àmbit públic. En aquestes set edicions, han confiat en la iniciativa més de 60 empreses.