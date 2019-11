C-LM peleará financiación autonómica reclamando armonización fiscal y aboga por "repartir la carga" sin quitar impuestos

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en la clausura de la Jornada Empresa y Mujer organizada por la Asociación de Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, donde ha insistido en que "hay que tributar de acuerdo con la capacidad económica de los individuos y no en función del territorio en el que se viva".

Esta armonización fiscal también es para el consejero "un instrumento para la defensa de la unidad de España".

"Siempre decimos que es la asignatura pendiente", ha considerado, afirmando que en la Unión Europea se critica que países como Irlanda "casi se convierten en paraísos fiscales", por lo que hay que introducir el debate también a nivel nacional.

Tras reconocer que "todo el mundo quiere pagar menos impuestos para tener más renta disponible", ha pedido coherencia, ya que "no se puede ser muy liberal por la mañana y luego muy socialdemócrata por la tarde y pedir que el sector público contribuya a la generación de riqueza incentivando a las empresas".

"Busquemos el equilibrio. Ahora el mayor eslogan es el de pagar menos impuestos pero nuestro diferencial es de 8 puntos en relación al PIB con el resto de países de la Unión Europea. Se trata de repartir adecuadamente la carga tributaria sin necesidad de que desaparezcan figuras tributarias", ha abundado.

PRESUPUESTOS ANTE LA INCERTIDUMBRE

El titular de Hacienda ha celebrado que los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma podrán volver a estar aprobados en tiempo y forma para entrar en vigor el 1 de enero de 2020.

Estas cuentas tienen el objetivo de "generar riqueza incentivando el crecimiento económico" además de "redistribuir la riqueza", y todo para "financiar los servicios públicos y sostener el Estado del Bienestar".

Tras recordar que serán las primeras cuentas que tendrán que cumplir con el déficit cero, ha reconocido que se tendrán que ejecutar en un "ambiente de total incertidumbre y de desaceleración económica".

Si bien afirma que se crecerá "a ritmo más lento", ha achacado el panorama de incertidumbre a extremos como la guerra comercial entre Estados Unidos y China, el Brexit, el frenazo económico de Alemania o la inestabilidad y falta de Gobierno en España.

En su intervención, Ruiz Molina también ha defendido implementar el sistema de cuotas para dar más protagonismo a la mujer en cargos directivos, pese a que a lo largo de toda la jornada distintas mujeres empresarias compartían la idea contraria.

BROMAS CON SÁENZ DE SANTAMARÍA

El titular de Hacienda del Gobierno castellanomanchego ha bromeado con la presencia de la expresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría después de que no alcanzara la presidencia del PP.

"Me alegré de que no lo fueras, no hay mal que por bien no venga", ha afirmado entre risas, considerando que al PSOE "le ha venido muy bien" que ella no dirija al principal adversario político y primer partido de la oposición.

Sáenz de Santamaría estaba presente en el acto tras haber dictado una ponencia sobre buen Gobierno corporativo, donde ha hecho un análisis de los retos a superar para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres, también en el sector empresarial.

PREMIO PARA LABORATORIOS VALQUER

El acto ha servido también para entregar el premio anual de la Asociación de Empresa Familiar a Laboratorios Valquer, ubicados en la localidad de Villaminaya.

Al recoger el premio, el fundador de la marca, Manuel Cerrillo, ha aprovechado la presencia de Ruiz Molina para lanzarle un guante, pidiéndole expresamente que elimine el impuesto de sucesiones y donaciones.

"Muchas veces los empresarios no podemos donar nuestro pequeño patrimonio por atender a estos impuestos. Conocemos a muchos empresarios que no pueden ver su empresas en mano de sus hijos porque los impuestos han sido demasiado grandes y han tenido que minimizar gastos o vender estas empresas, algunos incluso renunciando a esa herencia que han dejado sus padres tras muchos esfuerzos", ha lamentado.

Por ello, le ha pedido hacer "lo humanamente posible" para que "poco a poco estos impuestos se eliminen por completo en Castilla-La Mancha".