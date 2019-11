Arguiñano hace en 'El hormiguero' un chiste sobre una violación en el día contra la violencia machista

Hoy #diacontralaviolenciadegenero y no falta un desubicado total como #Arguiñano en #DarinEH que se le ocurre hacer un chiste espantoso sobre la violación. No podemos normalizar ni peor bromear sobre este tipo de temas. O sería gracioso que lo violen a él

En el día contra la #ViolenciaDeGenero , Arguiñando haciendo un chiste sobre violaciones en el #DarínEH : “Graciela, ayer me violó un gallego” En fin. Espero que pida disculpas. https://t.co/S8m54wQRSA

#DarinEH Que alguien me diga que Arguiñano no ha contado el chiste que me ha parecido oír, en un día como hoy...