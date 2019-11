Una marcha en València clama contra la violencia machista y "rearme del patriarcado": "No son muertas, son asesinadas"

València se ha sumado así a las movilizaciones que han convocado organizaciones y colectivos feministas este 25 de noviembre en más de 30 ciudades de toda España, entre ellas Castelló y Alicante.

La marcha, encabezada por una pancarta con el lema 'Front al masclisme assassí i violador, feminisme organitzat' ('Frente al machismo asesino y violador, feminismo organizado'), ha arrancado alrededor de las 19.30 horas en la Porta de la Mar y ha recorrido las calles Colón, Xàtiva y Marqués de Sotelo para finalizar en la plaza del Ayuntamiento.

Un bloque integrado por mujeres y con representación de colectivos feministas ha liderado el inicio de la marcha, seguido del bloque mixto y el resto de participantes en la protesta. Tal y como había convocado la Coordinadora Feminista de València, muchas de las manifestantes han acudido vestidas de negro y de violeta.

Las participantes ha coreado consignas como "no son muertas, son asesinadas", "ninguna agresión sin respuesta", "no es un caso aislado, se llama patriarcado" y "basta ya de justicia patriarcal". También han mostrado carteles con mensajes como 'No más asesinatos', 'Hasta que no me maten no me van a creer', 'El machismo es una enfermedad de transmisión social y su cura es la educación' y 'som la veu de les que ja no estan' ('somos la voz de las que ya no están').

Diferentes colectivos feministas, partidos políticos y entidades sociales se han sumado a la protesta, que ha contado con diversas iniciativas para expresar solidaridad con las víctimas. Algunas manifestantes han acudido con máscaras. Según explican desde la asociación Alanna, simbolizan a las mujeres anónimas que han sufrido violencia y, entre ellas, hay también víctimas de alto riesgo.

A la marcha también han acudido colectivos de mujeres extranjeras y del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi CV). Otro grupo de mujeres ha llevado una pancarta de mariposas y flores violetas confeccionadas con ganchillo. Se trata, han explicado a Europa Press, del Movimiento Democrático de Mujeres de Bunyol, y es su forma de solidarizarse con una mujer de Castellón que, según han relatado, perdió a sus hijas a manos de su marido y en su duelo empezó a tejer estas mariposas. Además, varias manifestantes han llevado cruces y fotografías con los nombres de mujeres asesinadas.

"EL 25N TIENE QUE SER CADA DÍA"

Desde la asociación de víctimas de violencia de género Alanna, su presidenta Chelo Álvarez ha subrayado que "hasta que no se invierta lo que se tiene que invertir y hasta que no se eduque lo que tenemos que educar, la cosa no avanzará". Ha recordado a la última víctima de la violencia machista para reclamar que "pare la violencia contra las muejeres por el hecho de ser mujer".

"Nos están asesinando y hay muchos otros problemas, las mujeres prostituidas, la trata, la ablación, esto hay que pararlo. El 25N tiene que ser cada día, no solo hoy", ha zanjado.

Al llegar a la plaza del Ayuntamiento, se ha llevado a cabo un homenaje a las mujeres, niñas y niños asesinados por la violencia machista este 2019 y se ha leído un manifiesto "unitario" del Moviment Feminista de València.

En el, han hecho hincapié en el "actual contexto de rearme del patriarcado" y en su "guerra abierta contra las mujeres", "solo por ser mujeres". Han denunciado que la "igualdad es solo una apariencia" y que la violencia tiene "mil caras" pero la sufren "todas las mujeres".

PACTO DE ESTADO Y REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

El movimiento feminista ha reivindicado que el Pacto de Estado contra la violencia de género "incluya todas las formas de violencia contra las mujeres" y "sea transversal en todas las administraciones", así como que sea "real" y "se desarrolle y cumpla". También ha pedido una "reforma del Sistema Judicial y del Código Penal, con la creación de nuevos juzgados especializados y con formación obligatoria en género para todo su personal", entre otras cuestiones.

A la manifestación se han sumado autoridades como el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, y otros miembros del equipo de gobierno municipal, así como el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, junto al resto de integrantes del Consell.

"UNIDAD DE TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS DEMOCRÁTICAS"

La titular de Igualdad ha remarcado, en declaraciones a los medios, que el asesinato machista este lunes en Tenerife demuestra que el "terrorismo machista sigue siendo nuestro pan de cada día". Frente a el, ha resaltado la "unidad de todas las fuerzas políticas democráticas" y "de toda la sociedad civil" para situarse "al lado de las víctimas y su entorno" y "completamente enfrentados a los agresores".

Mónica Oltra, preguntada por la ruptura del consenso sobre la violencia machista entre partidos, ha puntualizado: "Yo he hablado de la unidad de las fuerzas políticas democráticas, quien no está en el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista se sitúa fuera de la democracia. Por tanto, para mí hay unidad total de las fuerzas políticas democráticas".