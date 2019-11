UGT critica el "caos absoluto" en Observación del Hospital Regional de Málaga

Por su parte, desde el Hospital han dejado claro, en declaraciones a Europa Press, que "todos los recursos de las urgencias están a pleno rendimiento".

"Con los últimos días de lluvias y las bajadas de las temperaturas ha habido un repunte de las afecciones por los virus otoñales y esto ha hecho que aumenten los pacientes que acuden a urgencias de todos los centros, como el nuestro", han agregado, insistiendo en que "todos los recursos de las urgencias están a pleno rendimiento".

Desde UGT en un comunicado, han señalado que las dos observaciones del citado centro sanitarios llevan "varios días saturadas pero ya este lunes es un caos absoluto". "En Observación 1 tienen cinco pacientes y en la dos están sin camas", han criticado.

Desde el sindicato han señalado que esta situación se da "por la falta de camas del hospital que, a su vez, viene dado por el retraso en las pruebas diagnosticas por falta de personal, sobre todo celadores, no pudiéndose dar de alta a los pacientes y colapsando la Observación de Urgencias".

También han advertido de que en Observación 1 hay un paciente que no cuenta con el aislamiento adecuado, añadiendo: "Si en este mismo instante llega una parada no tendrían donde atenderla, bueno sí, en el suelo".

"Es tal la sobre ocupación que no se puede entrar bien. La dirección no tiene en cuenta la sobrecarga que esto supone para el personal y no refuerza la Observación, con el consiguiente deterioro en la calidad asistencial y el estrés laboral que sufren los profesionales para poder llegar a atender adecuadamente a los usuarios", han sostenido.

Por ello, desde FeSP-UGT han exigido a la dirección del hospital "que ponga los recursos humanos y materiales necesario para que esta situación no llegue a darse, que ya va siendo habitual".

Por su parte, también desde Satse, en un comunicado, han criticado que "a día de hoy la situación es caótica en el Área de Observación de Urgencias, donde permanecen ingresados 14 pacientes -cuando la capacidad de la Unidadestá diseñada para atender a nueve pacientes-.

"Cinco de ellos se encuentran esperando para su permanencia en la unidad, no quedando otra opción que la de colocar a pacientes en camillas en los pasillos sin acceso alguno a elementos tan vitalescomo un monitor o una toma de oxígeno", han criticado.

Por ello, han exigido a la Dirección del Hospital Regional que "se aumente la dotación inmediata en el área de urgencias para paliar la sobrecarga crónica; la apertura urgente y permanente de las camas cerradas del pabellón quinto del Hospital Civil y la tercera planta del Hospital Materno para paliar mínimamente este caos, así como una planificación del período venidero de la alta frecuentación".