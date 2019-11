Serrat, Loquillo y Sabina, los tres padres del verso y la canción

Si Joan Manuel Serrat, Loquillo y Joaquín Sabina silban, el talento acude sin pensar. Tienen 75, 58 y 70 años y la música española no se concibe sin muchas de sus canciones. Sin Aquellas pequeñas cosas, Calle Melancolía o Rock ‘n’ Roll Star, que varias generaciones son capaces de entonar casi de memoria.

Estos artistas son el recuerdo de otra época, pero al mismo tiempo no dejan de trabajar, de alumbrar letras y conciertos y han nutrido, además, las carreras de muchos de sus sucesores en la escena del pop y el rock. Como ejemplo, tres discos que coinciden en el tiempo y demuestran la fuerza de estos tres tótems.

Amaro Ferreiro es el ideólogo de Hijos del Mediterráneo (Warner Music). El año pasado escuchó por primera vez de forma completa Mediterráneo, el mítico álbum que Serrat publicó con solo 27 años. "¿Y si lo grabáramos tal y como lo hicieron en el 71?", se preguntó. El título final, de hecho, es el que el propio músico catalán barajó entonces.

'Hijos del Mediterráneo' Lanzamiento: 15 de noviembre. ‘Mediterráneo’ (1971), de Serrat, revisitado por diez artistas pero respetando los arreglos y recuperando aquella instrumentación. Detrás del proyecto está Amaro Ferreiro. Desde 14,99€.

Eva Amaral, Jorge Drexler, Xoel López o Calamaro, que interpreta el primer sencillo, Lucía, participan en el tributo. Los temas, "son tan atemporales que siempre acabas por preguntarte por ese poder oculto que ha permitido que vivan pegadas a la realidad", explica Ferreiro. La producción es de Ricky Falkner.

'El último clásico' Lanzamiento: 22 de noviembre Producido por Josu García, incluye cuerdas y metales, rock clásico y moderno y letras de escritores y grandes compositores actuales. Loquillo, que también compone, se reivindica como el último clásico. Desde 14,95€.

El último clásico (Warner) es un título que a Loquillo le sienta bien. "En un mundo de apariencias necesitan referencias", canta en el sencillo del mismo nombre. En este álbum reúne a amigos como el escritor Luis Alberto de Cuenca, Santi Balmes (Love of Lesbian), Marc Ros (Sidonie) y Leiva, que se han encargado de servirle buena parte de la música y las letras. "Sé que si me paro me revienta el corazón", dice Gafas de sol, de Carlos Zanón. Pues eso.

'Ni tan joven ni tan viejo' Lanzamiento: 13 de diciembre. Álbum doble con 25 temas en total. Interpretan los clásicos de Sabina, entre otros artistas, Fito y Fitipaldis, Joan Manuel Serrat, Mikel Erentxun, Vanesa Martín, Zahara y Amaral. Sale a la venta el próximo. Desde 19,99€ en preventa.

Lo de Sabina, por último, es todo un despliegue. Ni tan joven ni tan viejo (Sony Music) es un disco doble, con 25 imprescindibles en su carrera –Y sin embargo, Pongamos que hablo de Madrid, Con la frente marchita, etc.–, y 38 artistas que lo dan todo para rendir homenaje al del bombín. Ahí están, por ejemplo, Alejandro Sanz, Estopa y el Niño de Elche. El ubetense ha logrado, incluso, juntar al grupo Los Rodríguez, que no han dejado escapar a su Princesa.