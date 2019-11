Vox desconoce el contenido de la declaración institucional del 25N pero avanza que no cree "en la violencia de género"

20M EP

El Grupo Parlamentario de Vox en la Junta General del Principado de Asturias dice no poder opinar sobre la propuesta de declaración institucional sobre el 25N, en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, porque todavía no conoce su contenido pero avanza que no cree "en la violencia de género".