Cs vota en contra de los Presupuestos del Consell por "tener un agujero de 69,8 millones de euros"

Durante su intervención, la portavoz de Cs en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha detallado que los Presupuestos del próximo año "no incluyen diez millones que el Govern debe al Consell por los anticipos, a la vez que incumplirá la regla de gasto en 44 millones, tal como les advierte Intervención en sus informes".

Asimismo, "tiene un déficit de cerca de tres millones en la dotación de la competencia de Promoción Turística; no prevé qué pasará si no llegan los 10,6 millones que el Gobierno debe al Consell por las inundaciones de Llevant, y no incluye los 2,3 millones que el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) debe recibir por lo recaudado por los casos de corrupción".

Camiña ha subrayado también que el equipo de gobierno "no tiene claro qué hacer con los 63 millones que deben destinarse a las carreteras de la Isla", y no ofrece un respaldo claro a los ayuntamientos "porque no aumenta la dotación del Plan de Obras y Servicios (POS), ni prevé cómo apoyarles para que actualicen su normativa urbanística, un problema que afecta a diversos municipios de la isla".

"Por todo ello, porque incumplirá la regla de gasto, porque no está hecho con la prudencia que necesita y porque no incluye los compromisos adquiridos con esta institución, Ciudadanos ha decidido votar en contra de este Presupuesto para 2020", ha concluido Camiña.