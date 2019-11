Dennis Quaid, sobre su novia de 26 años: "Me he casado tres veces y sé que esta es la última"

Aunque su carrera parece estar despegando de nuevo, los últimos titulares que hablan sobre Dennis Quaid no se centran, precisamente, en su ascensión laboral.

El actor es la comidilla de todo Hollywood tras haber anunciado el que será su cuarto compromiso; esta vez, con una joven estudiante de doctorado de 26 años, llamada Laura Savoie. Divorciado desde 2012 de Kimberly Buffington, con quien tiene dos gemelos, Quaid no esconde su amor por Savoie y, por ello, se ha decidido a dar una entrevista a The Guardian para aclarar por qué la brecha de edad no es un problema para ellos.

Ha asegurado al citado medio que a ninguno de los dos les preocupa la notable diferencia de años; y que ni él buscaba a alguien más joven, ni ella pretendía 'cazarle', acallando los rumores que hablaban sobre el interés mutuo de la relación. "No tienes control de quién te enamoras", ha aseverado Dennis Quaid en la entrevista, quien ha querido explicar que no piensa dejarse llevar por el qué dirán, pero sí por sus sentimientos. "Me he casado tres veces y sé que esta es la última; siento que es mi media naranja", ha confesado el que estuviera casado con Meg Ryan, con quien tiene un hijo de 27 años.

Harto de hablar de drogas

El actor también ha querido zanjar cualquier posible pregunta sobre su adicción a la cocaína. Está cansado, tal y como asegura, de hablar sobre la desintoxicación a la que se sometió en 1990, causante de la destrucción de su, hasta entonces, prometedora carrera en Hollywood. Por aquel entonces ya había protagonizado los éxitos de los 80 Elegidos para la gloria, Querido detective y Bolas de fuego; sin embargo, después ha sido difícil verle en películas alabadas por la crítica, pero fácil en productos comerciales de la talla de Tú a Londres y yo a California o Míos, tuyos y nuestros.

Aun así, desde 2012, su carrera parece haber despegado de nuevo, aunque con un perfil ligeramente más bajo; y lo ha hecho de la mano de la película El novato, un drama deportivo de Disney que le puso, de nuevo, en el foco de Hollywood, el escenario que, según él le llevó casi a la muerte por culpa de la cocaína.