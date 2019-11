Los nuevos 'Ángeles de Charlie' no llevan bikini en la película por el #MeToo

El próximo 5 de diciembre se estrena en España la nueva versión cinematográfica de la exitosa serie de los años 70 Los Ángeles de Charlie. La estadounidense Kristen Stewart y las británicas Naomi Scott y Ella Balinska son el trío protagonista. Pero en esta versión, dirigida por Elizabeth Banks, las detectives no posan con sugerentes trajes de baño: la película se adapta a la corriente del #MeToo.

Tanto en la serie original, protagonizada por Farrah Fawcett, Kate Jackson y Jaclyn Smith, como en la película que protagonizaron en 2000 Cameron Diaz, Lucy Liu y Drew Barrymore, la sensualidad de las detectives era resaltada mediante su vestuario. Pero ahora, la imagen ha cambiado: "La película refleja el resurgir de las mujeres y el diferente sentido de identidad que las mujeres de esta generación están desarrollando, y cómo consigues ser mejor como un grupo. Este reboot no se sentirá fuera de lugar en el mundo 'pos-MeToo'", dice Kristen Stewart.

Además de la ausencia de trajes de baño, en la película las protagonistas cambian los tacones altos por las zapatillas deportivas.

Pese a todo ello, la audiencia en Estados Unidos ha recibido con frialdad la película. La directora, la también actriz Elizabeth Banks, culpa al machismo: "Si esta película no hace buena taquilla, refuerza el estereotipo en Hollywood de que los hombres no van a ver a las mujeres hacer películas de acción. Irán a ver una película de cómics con Wonder Woman o Capitana Marvel porque es un género (el de superhéroes) masculino".