Pepe Herrero, ganador de GH 7, carga contra Jorge Javier Vázquez: "Tapaste una violación"

La presunta violación a Carlota Prado en el reality de Gran Hermano y el modo en el que Telecinco ha tratado el caso —ocurrido en 2017— ha vuelto a saltar esta semana tras la publicación de fragmentos del momento en el que la joven reaccionaba al vídeo de los supuestos abusos cometidos por parte de José María López en la casa de Guadalix.

Las críticas hacia Telecinco no han tardado, incluso por parte de exconcursantes del reality. Es el caso de Pepe Herrero, ganador de GH 7, que ha cargado duramente contra el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez. "Tapaste una violación", le ha dicho.

Herrero realizó un vídeo en directo a través de Instagram —y posteriormente publicado en YouTube— en el que conversaba junto a Coto Matamoros sobre el caso. Horas antes de su emisión, el exconcursante vaticinaba en Twitter: "Probablemente se avecina el vídeo más duro de mi vida y mi adiós definitivo a las microscópicas posibilidades de aparecer mas en Telecinco... pero hay líneas que no se pueden cruzar... ni realidades que se puedan callar".

probablemente se avecina el video más duro de mi vida y mi adiós definitivo a las microscópicas posibilidades de aparecer mas en T5... pero hay líneas que no se pueden cruzar ... ni realidades que se puedan callar #SomosLaAudiencia19N#GHVIP7https://t.co/pj1nsaLdV0 — pepe herrero (@pepegh7) November 19, 2019

Durante la conversación con Coto Matamoros, Herrero empezó diciendo: "Yo he trabajado mucho en Telecinco, he comentado muchísimos realities. Cuando ocurría algo extraordinario en un reality, los rumores te llegaban, se sabía que había ocurrido algo (...). Voy a suponer que nadie supo nada, pero a partir de que este vídeo se ha hecho público, voy a decir a las Ylenias del mundo, a las Sofías, a los Frigentis, a los Jorge Javieres, a los Jordis del mundo, a las Sandras Barneda... no cojáis ninguna bandera más. No os pongáis nunca más a defender a ningún colectivo, porque como volváis otra vez a esto... No tenéis altura moral para juzgar a nadie. Ni feministas ni LGTB...".

En este sentido, lanza un mensaje a la cadena y al programa: "Muchos de vosotros lo sabíais y os habéis callado. Al menos dos que estábais trabajando en la organización y os iban a decir que os iban a quitar el 24 horas y que os ibais a quedar vosotros con las imágenes. Vosotros dos lo sabíais y sabéis a quien estoy señalando".

Coto Matamoros le interrumpe y menciona al presentador del programa, y es entonces cuando Herrero se dirige a él directamente: "Jorge Javier, danos mañana otra clase de moralidad. Por favor, asústate de lo que ha hecho Adara con su marido, échate las manos a la cabeza. Que tapaste una violación, pedazo de cabrón. Ahora si quieres nos das una clase de moralidad. Doce meses, doce causas. Y por dinero te lo comiste entero. No se puede, empezando por ti, que eres el número uno, y terminando por todos los vendidos que estaban sentados en aquel entonces. No tenéis vergüenza, sois unas cucarachas".

Herrero tampoco se ha callado al hablar de los colaboradores del reality: "Y los que decís que 'yo no me enteré' o 'no quise saberlo', si a partir de mañana no vais con una camiseta de 'yo también soy Carlota', a mí no me volváis a hablar de feminismo, pedazo de cabrones. No volváis en vuestra puta vida a hablarme de feminismo, porque sois lo menos feminista que he visto en mi puta vida. Hay más de feminismo en mí, en un gramo de mí, que en todo vuestro puto cuerpo. Tanto que decís que si las mujeres y habéis callado con esto. No tenéis vergüenza, no tenéis dignidad. Sois meretrices de callejón".

"Es alucinante cómo una hipocresía... las dimensiones son estratosféricas, y pueden seguir teniendo el eco y la audiencia que tienen", comentaba, por su parte, Coto Matamoros.