Premis Rei Jaume I demanen un pla a 20 anys per a la investigació i una llei de mecenatge amb incentius fiscals

Així ho han assenyalat els premiats en una roda de premsa a València a tres dies de la cerimònia d'entrega d'aquests guardons, que tindrà lloc dilluns, en la qual han abordat l'estat actual de la investigació a Espanya, el paper de l'administració, de les universitats, de l'empresa i de la societat en el seu conjunt, i han llançat les seues propostes de millora.

Han estat presents Xavier Tolsa (Premie Investigació Bàsica), José García Montalvo (Economia), Pura Muñoz-Cánoves (Investigació Mèdica), José Antonio Sobrino (Protecció del Medi ambient) i Aníbal Ollero (Noves Tecnologies). No ha pogut acudir Carlota Pi (Emprenedora) per motius familiars.

Tots ells han mostrat la seua alegria per haver sigut triats com a receptors del reconeixement enguany i han destacat que el premi serveix tant per a donar a conéixer els seus treballs i disciplines com per a arribar a la gent jove i atraure-la a la investigació.

Respecte a l'estat actual de la investigació en el país, García Montalvo ha assenyalat que el més fàcil quan hi ha problemes econòmics és sempre "retallar" en investigació per als responsables polítics, ha reclamat que les convocatòries públiques isquen "quan han d'eixir i siguen predictibles", i també ha demanat una simplificació de la càrrega administrativa: "Jo estic ací per a investigar, no per a fer treball administratiu".

Aníbal Ollero ha posat l'accent també en aquest últim aspecte en assenyalar que un projecte "cal justificar-ho amb resultats científics i no només amb comptabilitat". "Creen en nosaltres", ha etzibat a l'administració.

Pura Muñoz ha demanat al futur govern "que siga valent" i faça un pla "a llarg termini" per a la investigació, a 20 anys, que siga "integral i amb visió de futur governe qui governe", mentre que Tolsa ha posat el focus també sobre les dificultats amb les quals els recentment nomenats doctors es troben per a quedar-se en el país, amb el risc que açò suposa de "perdre talent".

Nebot ha incidit que si no s'ofereixen oportunitats de consumar eixe treball investigador en el país, altres països es beneficiaran del talent humà espanyol, en el qual no han invertit, per la qual cosa ha demanat "un programa clar de reincorporació i amb més places".