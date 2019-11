ANDALUCÍA.-Granada.- Más de 70 alumnos de Granada se forman en materia de prevención de la violencia de género

Según ha informado la institución en una nota de prensa, esta sesión, tiene como objetivo "sensibilizar al alumnado adolescente sobre este problema, poniendo especial énfasis en la educación afectivo-sexual, la existencia de los mitos del amor romántico, la necesidad de mantener relaciones en igualdad y no tóxicas y la forma de detectar indicios de abusos para promover la igualdad.

También se ha informado a los asistentes sobre los recursos existentes en materia de igualdad y contra la violencia de género, se ha repartido un soporte para teléfonos móviles promocionando el teléfono de atención a las victimas 016 y se ha presentado la campaña de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género con el lema 'No la trates como objeto y le hables de amor. No hay excusa. No confundas pasión con posesión', dirigida a la juventud.

La jornada formativa ha consistido en una ponencia a cargo de la profesora del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UGR y experta en coeducación y violencia de género, Carmen RuízRepullo, titulada 'Nuestros cuerpos, vuestra frontera'.

Tras esta se ha celebrado una mesa redonda sobre 'La actuación policial y los recursos contra la violencia de género', moderada por la jefa de Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, Montserrat Muñoz, y en la que han participado el subinspector de Policía Nacional, Pedro Andrés Marín y el teniente de la Guardia Civil, Lucas Barrientos.

Tal y como ha recordado López Calahorro, esta sesión formativa está incluida en el programa de actividades que llevará acabo la Subdelegación con motivo de la celebración, el próximo 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El sábado 23 de noviembre, fruto de un acuerdo con el Granada Clubde Fútbol, se desplegará en el Estadio Nuevo Los Cármenes una lona con el diseño de la campaña del Gobierno de España y se guardará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas antes del comienzo del partido contra el Atlético de Madrid.

También se proyectará en el videomarcador del estadio un video elaborado por el Club protagonizado por jugadores y jugadoras de los equipos masculino y femenino contra la violencia de género, y al encuentro acudirán como invitadas un grupo de mujeres víctimas de violencia de género, que estarán acompañadas por sus hijas e hijos.

Ya, el día 25 de noviembre, se celebrará un acto en la Subdelegación del Gobierno en el que se guardará un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas, se leerá un manifiesto contra la violencia de género y concluirá con una pequeña actuación que será un homenaje a las poetas de Al-Andalus con versos cantados a cargo de la artista Concha Medina y la guitarrista Pilar Alonso.

Además, en la semana del 25 de noviembre al 1 de diciembre se colgará una lona en la fachada de la Subdelegación con la campaña dirigida a adolescentes '#PasiónNoesPosesión' y se iluminará de color morado el edificio.