La consejera garantiza la educación en igualdad como principio esencial amparado por la Constitución

"Solo cabe educar en igualdad, no cabe otra propuesta", ha dicho en respuesta a la diputada de Podemos Nuria Rodríguez sobre la campaña de Hazte Oír sobre el 'PIN parental contra el adoctrinamiento en ideología de género', que ha llegado a centros educativos y que, según la formación morada, ha generado malestar entre la comunidad educativa.

Para la consejera, resulta "preocupante pensar" que haya quienes pretendan que no se pueda educar "en igualdad". "Todos tenemos derecho a expresarnos pero las leyes generales hay que preservarlas", ha remarcado, garantizando la educación en igualdad.

Además, Suárez ha indicado que solo hay constancia de que esa propaganda llegara a dos centros, pero "no hubo difusión". No obstante, apunta que aunque no llegue a los centros está en la sociedad a través de las redes sociales.

Así, además de lamentar que haya quienes pretendan que no se eduque con criterios de igualdad, ha defendido precisamente esa educación en igualdad como herramienta para lograr una sociedad mejor para todos.

La consejera ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la comisión parlamentaria del área, en la que también ha respondido a PP y Podemos sobre el problema eléctrico del Colegio Celestino Montoto de Pola de Siero, anunciando que su departamento revisará la instalación para su actualización en los próximos meses tras el cambio del cuadro eléctrico por parte del Ayuntamiento, así como la habilitación del porche y los aseos. Asimismo, ha reconocido que hay más centros que requieren de revisión y que desde la Consejería se van a poner a ello.

Igualmente, se ha abordado la situación de la cubierta del colegio de Cabañaquinta, que la consejera se ha comprometido a visitar para entrevistarse con la comunidad educativa y ver si se pueden agilizar las obras que ya tienen dotación económica.

La provisión de personal Auxiliar y profesional de Educación Especial en el colegio El Vallín de Piedras Blancas y la forma de dar cumplimiento a la sentencia sobre la adjudicación de plazas a personal discapacitado interino de los Cuerpos Docentes, también fueron tratados en la comisión.