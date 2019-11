Bonig dice al juez que Vaersa no condonó deudas a la Fundación V Encuentro para la visita del Papa y "está documentado"

Bonig ha declarado en calidad de testigo en el Juzgado de Instrucción número 5 de València durante casi algo más de hora y media y, a su salida, ha afirmado a los medios de comunicación que entraba al edificio judicial y salía con la misma condición, es decir, la de testigo.

La líder del PPCV, que no ha querido dar detalles de su declaración por su respeto a las partes, sí ha aclarado que "ha quedado acreditado" que Vaersa no condonó ninguna deuda -en relación con los 519.000 euros que se supone que perdonó a la fundación- y "está acreditado documentalmente", ha dicho. Por tanto, ha agregado, "no hay ningún problema".

"Todo lo demás que se dilucida en el proceso, ya lo determinarán las partes. Estoy contenta y satisfecha", ha apostillado.

Esta causa está abierta por delitos de prevaricación, malversación y falsedad por supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a València en julio de 2006. El origen fue la pieza separada del caso Gürtel remitida a València por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

En concreto, se investiga si esas adjudicaciones se realizaron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública. Están investigados, entre otros, el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, y el exconseller y exvicepresidente Juan Cotino. A estas diligencias se unió una pieza separada desgajada del caso Vaersa, que se investigaba en Instrucción 15.