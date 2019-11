Una mostra repassa a Paterna la curta vida del Titanic amb reproduccions i més de 200 objectes originals d'alt valor

Entre els records que s'exhibeixen, es troba la camissa de dormir que la passatgera Carolina Byström va portar durant la nit del naufragi; una llista social de passatgers de primera classe; part de l'abillament del tercer oficial de bord o objectes personals d'alguns dels viatgers que van sobreviure i van morir al tràgic viatge inaugural del RMS Titanic el 1912.

A més d'aquestes noves incorporacions a la col·lecció, es mostra la joia original que va inspirar al cineasta James Cameron per a escriure el guió de l'oscaritzada Titanic ('el cor de la mar'), les úniques cartes que es conserven escrites pel primer oficial William Murdoch a bord, l'anell de la passatgera Gerda Lindell o rellotges parats a l'hora exacta de l'afonament.

L'exposició obri al públic aquest divendres en Kinépolis, en el Centre d'Oci Heron City de Paterna, València, on romandrà oberta als visitants fins al 23 de febrer.

"Les imatges del Titanic són sorprenents en si mateixes, però els artefactes són necessaris per a arribar a conéixer la verdadera història del vaixell de major fama mundial", ha assenyalat el comissari de l'exposició, Claes Göran-Wetterholm. "Només un objecte tridimensional pot acostar-nos a la història de certa persona, brindant l'oportunitat única d'identificar-se amb la destinació del Titanic i el de totes les persones que van viatjar en ell. Aquests objectes evoquen i ens mouen, però principalment serveixen d'enllaç directe per a descobrir desenes d'històries personals", ha afegit el comissari.

El director de l'exposició i de Musealia, Luis Ferreiro, confia que al voltant de 100.000 persones passen per la mostra, que el 23 de febrer continaurá la seua gira mundial. A Madrid, la mostra va arribar als 200.000 visitants en la qual va ser última visita a Espanya al 2015, la qual cosa la va convertir en una de les mostres més reeixides de l'any en la capital.

L'alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha felicitat Kinepolis, Heron City i Musealia per aquesta exposició "que suposarà un atractiu turístic més per a la localitat". "Per a nosaltres és un honor que hagen triat Paterna per a acollir aquesta mostra que sempre ha suscitat gran interés", ha apuntat en la inauguració.

Així mateix, durant l'estada de l'exposició en Kinépolis s'organitzaran visites per als centres escolars que ho desitgen i recorreguts amb grups amb reserva prèvia, a més de diversos actes especials dels quals s'informarà a través de la web