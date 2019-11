Perales, en 'El hormiguero': "Me sigo poniendo nervioso en las entrevistas o cuando salgo a un escenario"

Mantenerse 40 años en el mundo de la música es algo muy difícil para la mayoría de los artistas, pero José Luis Perales lo ha conseguido. El cantante visitó este miércoles El hormiguero para repasar con Pablo Motos lo más destacado de su carrera musical.

Además, el cantautor presentó su nuevo trabajo, Mirándote a los ojos, una colección de tres discos en los que repasa las canciones más importantes de sus 40 años de carrera musical, que estará disponible a la venta a partir del 22 de noviembre: "Son mi auténtica biografía", afirmó. Además, comenzará una gira llamada Baladas para una despedida con las que intentará emocionar a sus seguidores en España y América.

“Mirándote a los ojos” es el nuevo álbum de @PeralesOficial compuesto por 3 discos muy especiales #PeralesEHpic.twitter.com/ZeOppvEn4l — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 20, 2019

Pero hizo un comentario que sorprendió a Motos y a los espectadores. Y es que, a pesar de llevar cuatro décadas en el mundo de la canción y tratando con medios de comunicación, Perales afirmó: "Todavía me sigo poniendo nervioso en las entrevistas o cuando salgo a un escenario a cantar porque no sé si voy a triunfar o no y eso es una tensión tremenda".

Sobre su retirada de la música, aclaró que no es de una forma total ya que "quiero volver al mundo que dejé para cantar. A esa higuera, a la sombra, con mi guitarra, a escribir nuevas canciones que un día las escucharéis", señaló.

Además, tras la entrevista se animó a cantar el plató uno de sus temas más míticos y recordados, ¿Y cómo es él?.