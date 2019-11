'Susan y el diablo' se acerca a la asesina de Sharon Tate para reflexionar sobre la justicia en el Principal

Este es el punto de partida de 'Susan y el diablo', una obra escrita y dirigida por Chema Cardeña, protagonizada por las veteranas Maria José Goyanes (en el papel de Susan Atkins) y Marisa Lahoz (como funcionaria de prisiones), junto a Manuel Valls (periodista) y producida por Euroscena y Arden Producciones en colaboración con Inaem, Generalitat Valenciana y el IVC.

El montaje, que estará en el Teatro Principal de València del 21 al 24 de noviembre, se adentra en los "claroscuros" de Susan Atkins para "reflexionar" sobre la justicia, la moral, el sistema penitenciario y la venganza.

Así lo ha explicado Chema Cardeña, durante la presentación del espectáculo en València junto al elenco protagonista. El dramaturgo ha desvelado que durante algo más de una hora, el periodista interactúa con la reclusa, quien, enferma con un cáncer terminal que está acabando con su vida, trata de convencer -por decimocuarta vez- al tribunal para que le conceda la libertad condicional. Su deseo es poder morir fuera de prisión, donde ha pasado los últimos 40 años.

A través de la conversación entre el periodista y la asesina, Cardeña busca plantear "dilemas morales" al público. Su intención, es hacer "reflexionar sobre la justicia, sobre el sentido del sistema penitenciario, sobre hasta qué punto el castigo sirve como reinserción y sobre el alcance de la justicia y la venganza". El teatro debe "hacer pensar, estimular, divertir y entretener, pero sobre todo hacer reflexionar", ha defendido.

Cardeña deja que sea el público el que responda las cuestiones que se van planteando a lo largo de la función, aunque en su opinión, "una cosa es la justicia y otra la venganza" y "cualquier persona que crea en el estado de derecho, en la democracia y en una sociedad mejor coincidirá en que la cadena perpetua no es la solución" en determinados casos. "Una persona que ha comedido un error, por grande que sea, con 40 años puede rehabilitarse".

"Otra cosa son los violadores o psicópatas, -ha puntualizado-, pero una persona que lleva 40 años en la cárcel y quiere salir para morir ¿qué peligro supone?", se ha preguntado.

El dramaturgo ha celebrado llevar al Principal este proyecto "tan valenciano", que empezó a gestarse hace dos años, antes que la última película de Tarantino, ha bromeado. Para Cardeña ha sido un "viaje muy enriquecedor" y trabajar con este elenco protagonista, una "lección de teatro y de vida".

Para Maria José Goyanes meterse en la piel de Susan Atkins ha requerido "un trabajo interior muy duro". "Cuando asumes hacer un personaje eres ese personaje de algún modo. Me tiro sin red", ha confesado. De hecho, a pesar de que ha tenido momentos en los que le costaba "encarnar una cosa tan bestial y tan fuerte", ha dicho sentir "piedad" por Atkins.

Goyanes ha valorado la "maravillosa experiencia" que ha vivido junto a sus compañeros de reparto en el proceso y ha valorado la profesionalidad de Cardeña, un "autor atípico", dispuesto a quitar y modificar cosas del texto si veían que sobraba. "Eso es un hito, una pica en Flandes en la dramaturgia española. No he visto autor que quite una coma ¡tienen un ego!", ha apuntado entre risas.

También Marisa Lahoz ha destacado la calidad humana de sus compañeros de función: "No estaría aquí si no fuera por ellos", ha asegurado. La actriz, que ha colaborado en la producción de otros textos de Cardeña, ha celebrado poder participar como intérprete en esta ocasión y volver al Principal.

Como funcionaria de prisiones en 'Susan y el diablo', Lahoz ha explicado que está siempre presente en escena, aunque algo más apartada. "Soy un poco la mirada del público y mis reacciones las de la sociedad, a veces brutal, a veces cruel, a veces compasiva, como la vida misma".

Por su parte, Manuel Valls (periodista Paul Wilkins) ha destacado que es un "gustazo" para un actor tener la oportunidad de desarrollar un personaje "en tiempo real, en directo" como en este caso y ha destacado todo el proceso de ensayos, vivencias y tertulias, junto al resto del equipo.

"AUTORES PERIFÉRICOS"

Además, Chema Cardeña, recientemente homenajeado en Alicante en la XXVII Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos ha destacado que se encuentra en un momento vital "muy bonito" y ha reivindicado a los "autores periféricos". "No hace falta estar en Madrid para ser autor", ha asegurado.

"Estamos aquí (en Valencia) porque queremos estar aquí no porque nos hayan castigado a estar aquí". "No lo hacemos mal los valencianos y cuando salimos fuera hablan bien de nosotros", ha sentenciado.