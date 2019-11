Oltra destaca que Sanitat ja treballa per a reduir les llistes d'espera amb un pla de xoc i reforçant la primària

Oltra, després de presentar la campanya institucional contra la violència masclista, s'ha referit així a les últimes dades de la llista d'espera, que indiquen que el temps mitjà d'espera dels pacients per a sotmetre's a una operació a la Comunitat Valenciana passa de 103 dies al juny a 133 al setembre, i en total, al setembre hi ha 68.561 pacients en llista d'espera, pels 66.659 que hi havia al juny.

Sobre aquest tema, ha apuntat que Sanitat està treballant a reforçar l'atenció primària que és "on comença el camí per a ser després atès en l'especialitzada". D'aquesta manera, ha assenyalat que "s'està treballant" i quan la Conselleria de Sanitat "dispose de les conclusions de l'estudi d'aquestes dades les farà públiques i actuarà en conseqüència reforçant l'atenció primària o amb qualsevol mesura per a fer baixar eixes llistes d'espera".