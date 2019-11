ANDALUCÍA.-Jaén.- COAG, a la espera de una reunión con la Junta para abordar "el colapso" en las ITV de la provincia

Fue el pasado 14 de noviembre cuando a través de correo electrónico le cursaron la petición de reunión y " a día de hoy seguimos sin respuesta", ha dicho a Europa Press el secretario general de COAG en Jaén, Juan Luis Ávila.

Ha apuntado que la situación sigue "igual" ya que se están dando citas en las ITV con más de un mes de plazo. "Ahora mismo es imposible encontrar una cita para antes de mediados de diciembre", ha señalado Ávila.

"No tiene lógica que vayamos a pagar el pato como administrados en un problema que no hemos generado nosotros", ha indicado el dirigente provincial de COAG. Ha añadido que lo que quieren plantear en la reunión con la delegada es que no haya ningún tipo de sanción para aquellos vehículos agrícolas cuyos propietarios muestren que tienen solicitada la ITV.

Ha señalado que por el momento con las previsiones de lluvia hasta comienzos de la semana que viene no hay muchos tajos que hayan comenzado con la recogida, pero a partir de la semana que viene la campaña comenzará de forma generalizada en toda la provincia "y será entonces cuando el problema será más que evidente".

"No puede ser que no puedas empezar con la recogida porque tus vehículos no puedan pasar la ITV, la campaña no puede paralizarse por esta cuestión", ha señalado Ávila. El secretario general de COAG en la provincia ha apuntado que es cierto que por estas fechas siempre ha habido esperas para la ITV pero "nunca ha pasado que las citas se hayan dado hasta con un mes y dos semanas de espera".

"Es un problema de la Administración y como tal deberán buscar una solución porque lo que no puede ser es que los perjudicados sean los olivareros", ha señalado Ávila.

Las ITV son competencia de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, de la que depende la empresa pública Veiasa, que se encarga de la inspección técnica de los vehículos.