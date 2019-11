Acuerdo para reclamar presupuestos para infraestructuras pendientes e incluir Ávila en el Corredor Atlántico

Entre el listado de infraestructuras que recoge esta amplia PNL, que no ha recibido votos en contra a pesar de los reproches políticos entre los partidos, destaca la incorporación del enclave de Ávila como alternativa para descongestionar la terminal de mercancías de Abroñigal (Madrid), facilitar la logística dentro del Corredor Atlántico y convertirse en la puerta más grande de entrada a Europa, en palabras del procurador proponente, David Castaño, que ha ironizado sobre la acusación de la socialista María Rodríguez Díaz al actual vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, por haber votado en contra de la A-11 cuando era diputado.

"Pues para algo va a servir el Pleno. Igea hizo una pregunta sobre la pendiente de la A-11 y ahora ya sabemos porqué tenemos un retraso en la A-11", ha ironizado Castaño que en su segunda intervención ha tenido aclarar aquella votación del vicepresidente, que había apelado al artículo 76 del Reglamento de las Cortes para tomar la palabra "por alusiones", precepto que negó el presidente de las Cortes, Luis Fuentes.

"No puedo darle la palabra, estamos hablando todos de aportar soluciones", ha explicado Fuentes al aludido para rechazar también la siguiente petición de la portavoz de Ciudadanos, Ana Carlota Amigo, que recordó al presidente de las Cortes que Igea es miembro del Ejecutivo por lo que consideraba que podía tomar la palabra para responder a la procuradora socialista. "No puedo como tal porque no ha habido esas alusiones", ha zanjado Fuentes.

"Polémicas a parte, pido el apoyo para una PNL porque a esta Comunidad le viene muy bien el Corredor Atlántico", ha sentenciado por su parte el proponente que, ante las críticas expresadas por el leonesista, Luis Mariano Santos, ha aclarado que la propuesta de la formación naranja no busca la competencia entre las nueve provincias sino incluir un sexto eje.

Castaño ha recordado a Santos que UPL tiene un acuerdo de gobierno en León con el PSOE, partido al que ha acusado de haber olvidado infraestructuras básicas para esta provincia, como el centro logístico de Torneros. ¿Romperá su pacto o seguirá agarradito a su sillón en la Diputación?", ha ironizado. "Yo no hago teatro, lo mismo llego a ministro igual que usted señor Fernández", ha aclarado por su parte al portavoz del Grupo Mixto, el procurador de Podemos-Equo, Pablo Fernández, por sus quejas desde su escaño.

Por parte del Grupo Mixto, el procurador de 'Por Ávila', Pedro Pascual Muñoz, ha respaldado una PNL "realmente interesante" ante el "desfase" de las comunicaciones de su provincia, ahora "aislada". "¿Por qué, qué nos hace diferentes del resto de provincias?", se ha preguntado el procurador que ha reivindicado la necesidad de que Ávila juegue un "papel importante" en el Corredor del Atlántico, a lo que ha sumado la necesidad de que se finalice también la autovía A-40.

En el caso del procurador leonesista, Luis Mariano Santos, ha defendido una propuesta de adición 'in voce' para añadir un listado de infraestructuras de ferrocarril y carretera para la provincia leonesa. "Su PNL es una PNL de mentira (...) es hablar por hablar", ha advertido Santos respecto a la propuesta de Ciudadanos al que ha acusado de olvidar a León, en especial, y al noroeste de la Comunidad, en general, con la excepción de la referencia a Fuentes de Oñoro.

"Siendo procurador por León jamás hubiese firmado esta PNL", ha espetado Santos a la portavoz del Grupo Ciudadanos, la leonesa Ana Carlota Amigo.

La extensa PNL de Ciudadanos hace referencia a la conexión a través de la alta velocidad ferroviaria del tramo Valladolid-Venta de Baños,-Burgos-Vitoria con una exigencia expresa a reducir los retrasos en la conclusión de las obras del tramo Valladolid-Burgos y el impulso del avance de los estudios y trabajos del tramo Burgos-Vitoria, entre otras actuaciones ferroviarias.

La finalización de la A-40 y el avance y terminación de la A-11, A-12, A-15, A-60 y del tercer carril de la A-62, A65, A-73 y A-76 son otras de las peticiones contempladas en esta PNL que propone también aprovechar las oportunidades logísticas que tiene la provincia de Segovia.