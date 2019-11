L'últim ple ordinari de Les Corts aprovarà una declaració d'emergència feminista amb el suport de tots menys Vox

La proposició no de llei sorgeix després que Unides Podem impulsara una declaració institucional sobre emergència feminista, a instàncies de la Plataforma Feminista d'Alacant, que no va aconseguir tirar endavant en no aconseguir la firma de Vox. Ara, eixe mateix text s'ha presentat via proposició no de llei que ha sigut firmada novament per tots els grups menys el que lidera Santiago Abascal.

En ella es posa de manifest el compromís de Les Corts amb la lluita feminista, s'acorda la declaració d'emergència feminista en tot el territori valencià, s'insta a mantindre la unitat institucional entre tots els grups per a continuar la lluita contra la violència masclista, i es demana al Consell que seguisca treballant en la implementació del Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista, i garantir els recursos necessaris per a desenvolupar les seues mesures.