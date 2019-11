El Ayuntamiento de Ávila atendió 74 casos de violencia de género en lo que va de año

En el transcurso de las jornadas, se contará con dos supervivientes de la violencia machista y también se hablará de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, además de conocer cómo se trabaja con maltratadores.

La teniente de alcalde de Servicios Sociales y Hacienda ha recordado que, en España, 51 mujeres han muerto en lo que va de año víctimas de la violencia de género y más de un millar lo ha hecho desde el año 2003, cuando comenzaron a registrarse estos datos.

"Detrás de cada número, sin embargo, hay una muerte", ha señalado Ángela García. "Nos da una idea de que a nuestro alrededor, aunque no lo parezca, también se dan estas situaciones", ha recalcado, antes de incidir en la necesidad de que la sociedad en su conjunto asuma esta realidad para trabajar desde la unión y desde todas las perspectivas, administraciones, asociaciones y entidades.

En este marco, Magdalena Castillo, trabajadora social del Servicio Extremeño de Salud, ha hecho referencia a las adicciones desde la perspectiva de género y las causas y consecuencias de los consumos que se producen entre mujeres, una visión que está cambiando, porque "hasta ahora parecía que la mujer no tenía problemas de adicciones" y no accedían a los diferentes itinerarios y terapias, ya que no se tenían en cuenta las "cargas familiares y las situaciones que pueden tener las mujeres" que les impiden acudir a terapia.

También Laura García, de Avivig, ha llamado la atención sobre la incidencia de la violencia de género en Ávila y todos los aspectos que abarca, incluidos los menores, además de señalar que la asociación atiende numerosos casos de violencia de género en el medio rural.

En las jornadas, hasta mañana, participa la Asociación Abulense de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género (Avivig), el Servicio Extremeño de Salud, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (Apramp).