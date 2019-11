Un equip tècnic assumeix la gestora després de l'eixida d'Estañ i prepararà la III Assemblea valenciana de Podem

L'executiva de Podem ha ratificat aquest dilluns la proposta d'equip tècnic acordada entre la direcció autonòmica i estatal, que ha de dissenyar el procés de la III Assemblea de Podem, prevista al principi per a l'octubre i que va ser posposada com a conseqüència de la convocatòria electoral del passat 10 de novembre.

L'equip tècnic assumeix la gestió del partit fins a l'assemblea i està format per Lidia Montero, Anabel Mateu, Naiara Davó, Pilar Lima, Angela Ballester, Pau Sanz i Pau Vivas.

Segons Podem, "d'aquesta manera el partit escometrà la renovació dels seus òrgans una vegada tancat el cicle electoral, per a afrontar aquesta nova etapa en la qual Podem forma part del Consell i en la qual ara s'obri una oportunitat clau per al país, amb l'esperança d'un govern de coalició que comence a solucionar els problemes que portem arrossegant dècades i ens prepare per als reptes del futur".