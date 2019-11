Inspecció de Treball detecta "frau" en la situació de 28 becaris de Generalitat i els reconeix com a treballadors

La base reguladora per la qual hauran de cotitzar es correspon amb un salari brut mensual de 2.700 euros, equiparant-se als treballadors públics del mateix departament (la situació anterior era sobre un salari brut de 1.069). La Generalitat haurà de fer efectiva la cotització per la totalitat del període de la beca. A més, l'experiència laboral d'aquestes persones en l'Administració es podrà tindre en compte per a posteriors processos selectius en l'Administració.

Així ho ha donat a conéixer aquest dilluns CCOO PV, sindicat que va interposar la denúncia, arran de la qual la Inspecció de Treball ha realitzat diverses visites als departaments i la Generalitat per a constatar la situació d'aquests joves.

En aquest cas, la Inspecció ha resolt la situació de 28 persones becades en els departaments de Publicitat i Imatge Institucional, Planificació i Anàlisi Informativa, Gabinet de Premsa, Xarxes i Audiovisuals, dependents de Presidència, però a més, està pendent de resoldre altres 20 beques més de Generalitat, repartides entre les Conselleries de Sanitat Universal, Hisenda, Igualtat i Polítiques Inclusives, Justícia i Economia Sostenible.

"Es tracta de joves professions molt qualificats, molts d'ells al capdavant de departaments sencers, realitzant vesprades, caps de setmana, guàrdies i festius. Han tingut moltes obligacions i cap dret laboral", ha explicat la secretària d'Ocupació i Formació de CCOO PV, Ana García.

Fins a hui, Inspecció de Treball ha resolt també en el mateix sentit les situacions de "frau" en una beca de l'Arxiu del Regne de València (Conselleria d'Educació) i huit beques de la Diputació de València. En el primer cas, la jove va acabar deixant la beca en l'Arxiu, mentre en la Diputació -que no ha volgut reconéixer la seua condició de treballadors-, a quatre de les persones se'ls ha comunicat la "fi" de la seua beca i estan en el procés de realitzar demandes per a reclamar per les diferències salarials, una altra ha finalitzat la seua beca i a altres tres els conclou la beca a l'inici de l'any.

En tot cas, des de CCOO PV s'han posat al seu servici per a "atendre" totes aquelles persones que acudisquen al sindicat a exposar la seua situació.

De fet, la resolució és encara molt recent i no se sap què farà la Generalitat amb les 28 persones sobre les quals Inspecció ha resolt en la seua última acta però ha recordat que tenen dret a reclamar per import de fins a un any abans, una cosa que si feren aquests 28 i els 20 pendents de resoldre podria suposar un desemborsament a les cotitzacions a la Seguretat Social de prop de 84.000 euros.

"Som conscients de la falta de personal de la Generalitat però no ha de ser una excusa per a precaritzar la nostra joventut. S'han de buscar opcions per a la creació d'ocupació pública", ha assenyalat Soledad Fernández, de la Federació de Servicis a la Ciutadania de CCOO PV.

Aquesta actuació es desenvolupa en el marc de la campanya de CCOO PV 'Beques o treballes?', que pretén denunciar els abusos que es produïsquen en les beques i explica els requisits que han de complir: la presència d'un tutor o tutora, l'existència d'un pla formatiu, un seguiment i una avaluació del treball realitzat.