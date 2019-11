ANDALUCÍA.-Sevilla.- Maeztu abre una queja de oficio por las "recurrentes" interrupciones de Internet y telefonía en Isla Mayor

En una resolución fechada el pasado 26 de octubre y recogida por Europa Press, el departamento de Jesús Maeztu da cuenta de su decisión de promover "una actuación de oficio" ante las informaciones difundidas sobre el último episodio de "incomunicación" telefónica y digital vivido por la población de Isla Mayor, provocando entre otros aspectos que "las gestiones municipales estuvieran totalmente paradas, que el centro de salud no pudiese emitir recetas, que los bancos no pudiesen prestar servicio" obligando a sus clientes locales a "acudir a poblaciones limítrofes" o que los establecimientos comerciales "no pudieran cobrar con tarjetas bancarias".

En ese sentido, rememora la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz que ya el pasado mes de mayo, Isla Mayor sufría en pocos días dos episodios consecutivos de fallo general en sus conexiones de telefonía fija y de Internet dependientes de Telefónica y Movistar, en ambos casos como consecuencia de una fractura en el cableado de fibra óptica que suministra tales servicios a la localidad, extremo que a su vez se enmarcaba en los trabajos de instalación de una torre de alta tensión en las inmediaciones del pueblo.

En aquellos días, el alcalde de Isla Mayor, Juan Molero, explicaba a Europa Press que estas incidencias estaban causando una "alteración brutal" del funcionamiento de los servicios y del día a día de la ciudadanía, dejando al municipio "paralizado". "Los cajeros no funcionan y la gente tiene que ir a otros pueblos a sacar dinero para poder comprar alimentos", ponía como ejemplo, criticando que desde Telefónica y Movistar no diesen supuestamente "ninguna explicación".

Dado que se trata de un "problema recurrente", la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha pedido a Telefónica-Movistar que "informe sobre los hechos, así como de las actuaciones que, en su caso, estuvieran previstas llevar a cabo para la solución del asunto en cuestión", reclamando además al Ayuntamiento de Isla Mayor que informe de "su posición" al respecto y de "las actuaciones que hubiera realizado para solucionar estos hechos".