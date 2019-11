Las razones de los continuos ingresos en el hospital de María José Campanario

No cesan. Los dolores inmensos que le causa la fibromialgia no cesan. Y María José Campanario no puede más. Con el último, el que realizó a principios del mes de noviembre en el Hospital de La Luz, en Cádiz, ya van diez ingresos ni más ni menos. Y son demasiados.

La esposa de Jesulín de Ubrique sufre estos brotes de dolor de manera casi continua y se le hace cada vez más difícil vivir sin asistencia hospitalaria regular. Esto ha despertado demasiadas incógnitas que Jaleos se ha propuesto desentrañar, dado que Campanario Ingresó el día 2 y, aunque ha mejorado su estado de salud y es favorable, los doctores le han recomendado que permanezca ingresada en estado de observación.

No es normal que alguien de su edad (40 años) sea incapaz de afrontar esos achaques en su casa y tenga que recibir atención médica en tantas ocasiones (tres en este año), así que el citado medio ha indagado en su círculo cercano para averiguar si hay algo más detrás de todo esto.

Porque la enfermedad crónica de la odontóloga está ahí desde hace 12 años, pero más allá de sus fortísimos y recurrentes dolores, que obligan a pasar entre una y dos noches en el hospital, el entorno de Campanario reconoce cuáles son las razones de sus ingresos tan constantes.

"Para que la medicación se le administre por vía intravenosa, además de por su intolerancia a algunos medicamentos, que le provocan fuertes reacciones", aseguran quienes la conocen, que admiten que así es la única manera de "paliar más el dolor" y hacer más llevadero el trance.

A pesar de ello Campanario se ha hecho con una cámara hiperbárica para tratar sus dolores en casa. Esta máquina proporciona oxígeno y consigue que los dolores de músculos y huesos sean menores, aunque visto los resultados hay quien piensa que se trata más de una enfermedad mental que realmente de algo físico dado que no suele presentar lesiones de forma visible.

Sin embargo es bien conocido que está enfermedad no tiene una condición de patología grave y que uno de sus aspectos más destacados en su factor invalidante, puesto que incapacita al que la tiene a llevar a cabo acciones tan sencillas como dar un paseo o hacer un trabajo manual como cargar peso.

"Es una enfermedad invisible, solo la percibimos los que la padecemos. Y es muy complicado que la gente a tu alrededor te entienda, porque hay días en los que realmente no te puedes mover y es bastante duro. Ha habido días en los que me he sentido completamente inútil", ha explicado en alguna ocasión.

Los principales síntomas de la fibromialgia son la sensación de tener permanentemente la mente nublada, un cansancio generalizado en todo el cuerpo, el síndrome de colon irritable e hipersensibilidad a estímulos como los cambio bruscos de luz, ruido, temperatura u olor.

Este nuevo ingreso llega entre nuevos rumores de ruptura entre Jesulín de Ubrique y María José Campanario, aunque ellos en el programa Viva la vidase encargaron de desmentirlo afirmando que no les está afectando que ella trabaje tres días a la semana en la Costa Brava mientras él se queda en Cádiz, donde residen.

Además, ambos están centrados en el bienestar de su hija en común, Julia Janeiro, de 16 años, que lleva varios meses en Nueva York estudiando y a la cual han visitado en este tiempo en dos ocasiones.