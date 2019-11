L'estudi valencià La Tribu Animation prepara una pel·lícula basada en un guió d'Elena García Quevedo

"Hem trobat un guió amb el qual ens identifiquem, i això és el que necessitem quan no treballem a partir de plantejaments originals nostres: poder respondre per la història al cent per cent", explica Maestro en un comunicat, que al mateix temps confirma que al 2020 s'estrenarà una pel·lícula de caràcter internacional en la qual l'estudi va participar en 2019.

"Ens agraden aquest tipus de treballs perquè a més són perfectament compatibles amb un dels nostres objectius principals: les produccions pròpies", afig el cofundador de la Tribu i guanyador d'un Cristall d'Annecy.

La participació d'Elena García Quevedo és fonamental, doncs el llargmetratge es basa en un guió de l'escriptora. "En conéixer Jaime i Nadia vaig sentir que aquest projecte portava el seu nom imprés des del dia en què va nàixer: a partir de que un conegut comú ens va presentar, van llegir el guió i tardàrem poques hores a decidir que ens uniríem per a dur-ho a terme", assenyala.

García Quevedo és doctora en Ciències de la Informació, ha publicat diversos llibres i ha treballat com a corresponsal a Jerusalem; com a guionista, ha participat en pel·lícules com 'Planes para mañana' i documentals com 'Invierno en Bagdad' (Biznaga de Plata en el Festival de Màlaga de l'any 2005). "En aquest guió està gran part de la meua trajectòria professional i vital", conclou.