Podemos registrará una queja parlamentaria contra la consejera de Derechos Sociales por no responder a una pregunta

Según ha explicado a Europa Press el parlamentario de la formación morada, tras esperar un tiempo prudencial y no recibir respuesta alguna a su pregunta, considera que ya ha llegado el momento de presentar una queja por dejación de funciones por parte de la consejera.

La pregunta parlamentaria registrada en septiembre tiene que ver con las viviendas de del Barrio Minero de Pumarabule enCarbayín, Siero. Concretamente el diputado preguntaba qué condiciones se exigirán a las vecinas y vecinos del Barrio Minero de Pumarabule, que opten a acceder a los 36 pisos de promoción pública que Viviendas del Principado de Asturias, VIPASA, está construyendo y en las que se reubicará a las personas residentes afectadas por los daños estructurales que sufrieron los bloques de viviendas que,desde 2009, conviven con multitud de grietas en sus viviendas y deficiencias en los cimientos de sus casas.

"Estamos hablando de un problema que no es nuevo, que ya tiene una década y la consejera o no quiere contestar o no sabe que decirnos", ha indicado Palacios.

Así, ha explicado que este lunes presentará la queja en la Mesa de la Junta y pedirá que el Letrado le explique los pasos a seguir para llevar a cabo la misma.