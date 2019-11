La tolidad del Proyecto de Ley de los Presupuestos de Baleares para 2020, a debate este martes en el Parlament

PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos -los partidos que forman el Govern- anunciaron el pasado viernes, tras la Junta de Portavoces, que darán su apoyo a los Presupuestos por su carácter "social" y anunciaron que iban a votar en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos, El PI y Vox, respectivamente.

En cambio, el PP votará en contra del Proyecto de Ley de los Presupuestos autonómicos para 2020 al considerarlos "irresponsables" e "irreales", según anunció el pasado viernes el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y presidente de la formación en Baleares, Biel Company.

Por su parte, el PI votará en contra porque considera que "con más ingresos se gastará menos en las personas", tal y como señaló, tras la Junta de portavoces del pasado viernes, el portavoz de El PI y presidente de la formación, Jaume Font.

También Ciudadanos votará en contra de los Presupuestos autonómicos para 2020, según señaló el portavoz de la formación en el Parlament, Marc Pérez-Ribas, porque "Armengol no podría gestionar esta Comunidad Autónoma sin el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)".

En este sentido, falta por saber cuál será el voto de MÉS per Menorca, después de que el portavoz de la formación, Josep Castells, anunciara también el pasado viernes, tras la Junta de Portavoces, una posible abstención si no se modifican "dos errores clamorosos" en los Presupuestos autonómicos para 2020. MÉS per Menorca ha puesto como condición para votar a favor que se busque una alternativa al metro del Parc Bit y que se inviertan seis millones en la red de saneamiento de Mahón con cargo al ITS.

Por otro lado, en la segunda parte del Pleno, el Grupo Parlamentario de Vox presentará una interpelación en relación a la "política general del Govern sobre la defensa del régimen constitucional".

PREGUNTAS A LA PRESIDENTA

Por otro lado, en el pleno de este de martes se realizarán una serie de preguntas a la presidenta del Govern, Francina Armengol.

La primera en preguntar será la portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Patricia Guasp, quien inquirirá a Armengol con respecto a que "ante la disminución por un importe de 13,6 millones de euros de la partida para infraestructuras educativas, ¿garantiza que se dará cumplimiento a todos los compromisos adquiridos por su Govern en relación a las infraestructuras educativas en Baleares?"

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Josep Castells, interrogará a la presidenta sobre si "en las actuales circunstancias presupuestarias considera sensato gastar 20 millones de euros en prolongar la línea uno del metro de Palma".

El portavoz parlamentario y presidente de El PI, Jaume Font, preguntará a la presidenta si "tiene, igual que su vicepresidente, una posición "escéptica" sobre la instalación de la planta de generación de hidrógeno en la antigua fábrica de cemento de Cemex en Lloseta".

Por su parte el portavoz parlamentario y presidente de Vox, Jorge Campos, inquirirá a Armengol sobre si "considera que como presidenta de los ciudadanos de Baleares ha de criminalizar a más de 77.000 votantes de Vox".

Por último, el portavoz parlamentario y presidente del PP en Baleares, Biel Company, preguntará a la presidenta si "puede confirmar que se aplicará en Baleares el nuevo REB el 1 de enero de 2020".

OTRAS CUESTIONES

Por otro lado, los diputados podrán realizar sus preguntas sobre las cuestiones que consideren a los consellers.

La diputada del Partido Popular, María Salomé Cabrera, preguntará al conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, "cuáles son las finalidades que el Govern considera óptimas para los fondos de la ecotasa".

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez preguntará a la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, "qué criterios ha utilizado para designar el grupo de población al que financiará el tratamiento PrEP".

También la pregunta del diputado de Ciudadanos Juan Manuel Gómez se dirigirá a la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, a quien inquirirá sobre "qué valoración hace sobre el informe de la Sindicatura de Cuentas correspondiente al ejercicio 2017 sobre el IbSalut".