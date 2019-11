La novela histórica 'El caballero de la Santa Cruz' de Javier Lorenzo, ganadora del XIII Premio Logroño de Narrativa

En una entrevista concedida a Europa Press, el propio autor ha reconocido que su novela, elegida ganadora por unanimidad, mezcla "historia, traición, engaño, lealtad, admiración y voluntades férreas". Todo ello, ha proseguido, "a través de una lectura actual".

'El caballero de la Santa Cruz' habla de un personaje real que respondía al nombre de Sancho Martín que llegó a entrevistarse con Saladino, uno de los grandes gobernantes del mundo islámico, durante la tercera cruzada. Un héroe "que pasó desapercibido", según explica Javier Lorenzo, pero que contaba con un "talante extraordinario y revela muy bien una característica que tenemos los españoles: la capacidad de meterse en líos".

Así, ha explicado, "Sancho Martín se fue al otro extremo del Mediterráneo a combatir con Saladino cuando en su casa y en la Península nos encontrábamos en plena Reconquista".

Este entramado -ha proseguido el autor- "me sirve para hablar de la época histórica del siglo XII y XII, de la unión de la Corona de Aragón con el Condado de Barcelona y del origen de Cataluña que, aunque puede causar controversias, responde plenamente a la historia".

El escritor también alude en su obra a las reliquias que adornan nuestras catedrales e iglesias y, sobre todo, a su procedencia que, según sus palabras, "en muchos casos es oscura". Por ejemplo, ha destacado, "hay más de 20 cabezas de San Juan repartidas por el mundo, numerosas sábanas blancas, santos griales, lanzas... todo ello sin conocer realmente su verdadera procedencia".

Una novela histórica "bien documentada" que "no pasa de moda", tal y como ha afirmado Lorenzo porque "básicamente la historia es eterna. En ocasiones, "la gente necesita viajar el pasado y es placentero. Echar la vista atrás y ver cómo se vivía en otras épocas y cuáles eran sus relaciones es fundamental para conocer el origen. Éramos muy distintos pero, a la vez, muy iguales a ahora".

Para el autor, ganar el premio Logroño de Narrativa supone "un impulso" para seguir trabajando. Además del prestigio del galardón, que el fallo haya sido por unanimidad "ha sido para mí un gran orgullo", ha defendido. El premiado recibirá 20.000 euros, una escultura del artista riojano José Carlos Balanza y la publicación de la obra.

Autor de grandes éxitos editoriales, para Lorenzo lo importante "es llegar a la gente con mis novelas. Me quedo con los pequeños detalles, con una persona que me da las gracias o que me dice que mi trabajo le ha inspirado en algo o incluso con aquellos padres que vienen a las firmas de libros porque sus hijos quieren verme... todo ello me proporciona esperanza y la reacción del lector es lo que más me importa".

Además, ha indicado, "he tenido otras obras que no han vendido tanto pero también estoy orgulloso de ellas si he podido provocar algo en alguien". En el caso de 'El caballero de la Santa Cruz' -ha proseguido- "sé que puede generar controversias mi hipótesis sobre el origen de Cataluña. Pero responde a los hechos, no desvirtúo nada".

El XIII Premio Logroño de Narrativa se falla dentro del Festival de Narrativas CUÉNTALO, organizado por el Ayuntamiento de Logroño, Editorial Algaida y Fundación Caja Rioja. El Espacio Lagares ha sido el lugar donde Javier Lorenzo ha recogido su premio y el escritor, Dimas Prychyslyy, ha obtenido el Premio Logroño de Narrativa para Jóvenes Escritores por su libro de relatos 'Tres en raya'.

JAVIER LORENZO

Javier Lorenzo ha trabajado en medios como la Cadena SER y el diario El Mundo, y ha publicado el ensayo 'La España hortera' (Temas de Hoy). Su primera novela 'El último soldurio' (Planeta, 2005), obtuvo una gran acogida entre los lectores, especialmente espectacular en el caso de Cantabria, donde superó en ventas a 'El código Da Vinci' de Dan Brown. 'Las guardianas del tabú' es la continuación de la épica saga situada en tierras cántabras.

DIMAS PRYCHYSLYY

Dimas Prychyslyy es graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y Máster en Escritura Creativa por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado el poemario Mudocinética (Ediciones Idea, Sª Cruz de Tenerife, 2010), colaborado en la antología Despropósitos (2014) y en distintas revistas del ámbito cultural y académico. Así mismo, ha coordinado la antología La devoción inflamada (La Malvaloca, 2016) y ha sido galardonado con el Premio València Nova en su categoría de poesía en castellano por Molly House (Hiperión, 2017). Escribe tanto poesía como prosa que considera distintas caras de la misma moneda para acercarse a temas como la identidad, la marginalidad o el homoerotismo.