Consultar el horóscopo de hoy: sábado 16 de noviembre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 16 de noviembre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy puedes conseguir algunas cosas que esperas desde hace tiempo y que te apetece mucho tener o disfrutar. Déjate llevar por todo lo que te proponga, se feliz y deja que todo fluya a tu alrededor. A veces la vida da sorpresas muy agradables.

Si alguien intenta que no tengas iniciativa hoy y que hagas lo que a esa persona le apetece, te vas a poner de muy mal humor. Intenta evitar ese choque de temperamentos y date una vuelta por algún espacio abierto. La naturaleza te calmará.

No te lances tan alocadamente a una aventura que hoy puede presentarse de improviso. Si está relacionado con contactos a través de aplicaciones o redes sociales, asegúrate de hacerlo todo con mucha precaución y con una barrera de seguridad.

Aunque no te lo parezca, vas demasiado deprisa a veces por la vida y no te paras a pensar, quizá para no sentirte solo o para reconocerte a ti mismo que hay cosas que deberías cambiar. Ciertos hábitos son nocivos y lo sabes y están afectando a otras personas. Ojo.

Eres bastante franco y eso es bueno, pero a la vez no significa que tengas que decir las cosas de manera tan clara que hieras a los demás. Si controlas este aspecto, lo afectivo irá sobre ruedas y por la noche lo pasarás bien y divertido con tu pareja o amigos.

Quizá ahora debas empezar de cero en algún aspecto de tu vida y eso te produzca cierto vértigo. Pero es una gran oportunidad para renovarte, para sacar a relucir tu mejor yo. Si te lo propones y piensas en positivo, todo marchará mejor de lo que crees.

Empiezas a pensar que ya ha llegado la hora de hacer cosas más adultas porque no te diviertes ya con lo mismo que antes y en eso llevas razón. Hay que dejar etapas atrás e incluso personas que ya no están en la misma coyuntura vital, no debes sentirte mal por ello.

Es verdad que te gusta bastante improvisar y que los planes que haces a última hora te suelen salir bien. Pero es mejor que actúes con un poco de antelación si quieres que todos los amigos y amigas acudan a una fiesta o a una cena improvisada.

Una persona te va a dar hoy largas si deseas quedar con ella, y es mejor que no insistas porque realmente la estarás poniendo en un compromiso que no la interesa aceptar para nada. No te lo tomes demasiado a mal, no es culpa tuya. Déjalo estar.

Procura distraerte y hacer planes lo más divertidos posible para hoy y mañana. Alguien de tu confianza te notará algo alicaído, pero no es el momento adecuado de contarle lo que te ronda por la cabeza. Sal y ve al cine o a cualquier otro espectáculo.

Juega tus cartas hoy bien y saca a relucir tu lado más amable y divertido; no te faltará sentido del humor que puedes aplicar a una situación un tanto incómoda con alguien desconocido en un restaurante o en otro sitio público. No es importante.

Un proyecto creativo te va a empezar a dar muy buenos frutos. Hoy puedes encontrarte con una persona, de una manera totalmente informal y relajada, y contárselo. Hacerlo en voz alta te dará una nueva perspectiva de ese trabajo y lo mejorarás.

