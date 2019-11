El juí per l'accident de Metro de València arrancarà al gener i es perllongarà fins al juliol

Segons ha informat l'Associació de Víctimes del Metro 3 de Juliol, com a primera mesura en la reunió mantinguda aquest divendres s'ha fixat el calendari de les sessions, que transcorreran de gener a juliol i amb un total de 18 setmanes per a testificals i pericials.

Des de l'Associació de Víctimes han expressat la seua "satisfacció per aquest pas que ens acosta una mica més a esbrinar tota la veritat sobre l'accident i al fet que s'assenyalen els verdaders responsables de la mort de 43 persones, entre elles dos treballadors de FGV, i de les lesions d'altres 47".

"Estem convençuts que el juí finalitzarà amb la condemna dels huit acusats per la seua presumpta falta de diligència en la gestió de l'empresa", han afegit en un comunicat, en el qual subratllen que tots ells "tenien el deure de garantir la seguretat dels viatgers i treballadors, mentre que les seues funcions es vinculen amb la planificació adequada, l'evitabilitat de majors riscos que els imprevisibles i la previsibilitat de tots aquells que pogueren derivar-se".

A causa dels seus càrrecs, "els acusats eren coneixedors del risc que suposava per a la circulació deixar tota la responsabilitat en mans del conductor, i encara tenint la capacitat d'actuar, no van fer res per a evitar-ho".

El passat mes de febrer la jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 21 de València, Nieves Molina, que es va encarregar de la investigació del sinistre, va dictar l'obertura de juí oral contra huit ex-alts càrrecs de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), entre ells, la que fora gerent de FGV, Marisa Gracia, després de la petició realitzada en eixe sentit pel ministeri fiscal i les acusacions particulars.

Els processats, a més de Marisa Gracia, són el director d'Operacions, Manuel Sansano; el responsable d'Auditoria per a la Seguretat i Circulació, Juan José Gimeno; el cap de Tallers de València Sud, Luis Miguel Domingo Alepuz; el cap de la Línia 1, Sebastián Argente; el director adjunt d'Explotació, Vicente Contreras; el director tècnic, Francisco García, i el responsable d'estudis i projectes, Francisco Orts.

Fiscalia demana tres anys i set mesos de presó per a cadascun en considerar que el succeït entorn de l'accident constitueix un delicte contra els drets dels treballadors en la seua modalitat de seguretat i higiene en el treball; 43 homicidis per imprudència greu professional i 37 delictes de lesions per imprudència greu professional.

A tots ells els demana a més inhabilitació especial, en el cas de Gracia, per a l'exercici de càrrec directiu en empresa pública o privada durant cinc anys i sis mesos, i el mateix període per als altres set, encara que en aquests últims ho és per a l'exercici de professió relacionada amb el ram del transport de viatgers.

Per la seua banda, les víctimes del metro eleven a quatre anys la petició de condemna per als exdirectius, en la mateixa línia pràcticament que l'escrit del fiscal.

La causa es va perllongar fins que, al novembre del 2018, la instructora va donar per conclosa la investigació, encara que "vinculada" per l'orde de l'Audiència Provincial de reobrir el cas, que la pròpia jutgessa havia arxivat diverses ocasions. Per al tribunal valencià hi havia indicis de delicte que permetien seguir endavant amb la investigació amb la presa de declaració com a investigats dels exdirectius que entenia que, en el seu àmbit de poder de decisió, havien de conéixer el traçat de la Línia 1 i els riscos inherents a la conducció.

Encara després d'eixa conclusió, va haver-hi nous tràmits processals fins a l'obertura de juí oral, contra la qual no cabia recurs, es remetia el cas als Jutjats penals com a òrgan d'enjudiciament i restava la fixació de l'assenyalament de la vista que, segons el calendari indicat, durarà fins al juliol del 2020, quan es complisquen 14 anys de l'accident.