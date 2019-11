Pepe Álvarez (UGT): "El problema que tenim en Ford té un nom que és Trump i és el proteccionisme americà"

Álvarez ha estat aquest divendres a València per a anunciar que el pròxim Congrés Confederal del sindicat se celebrarà en la ciutat i ha aprofitat per a reunir-se primer amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, amb qui ha parlat de la situació de la fàbrica valenciana, l'única que la companyia té en Espanya.

Tots dos s'han mostrat "plenament compromesos" i "treballant" per garantir un futur a la fàbrica valenciana, ha assegurat el líder sindical.

Al seu entendre, allò que està ocorrent en Ford té una "relació molt directa amb el proteccionisme americà, que no estava mirant a València ni a Espanya, sinó que està mirant com protegir els seus productes". "El problema que tenim en Ford té un nom que és Trump i és el proteccionisme americà", ha subratllat.

A més, ha acusat VOX i al PP d'"estar a missa i repicant" per estar "demanant el tancament de fronteres, dient que hem de protegir més els nostres productes i alhora culpar-nos de situacions que es produeixen com a conseqüència d'eixes polítiques".

El secretari general d'UGT ha instat a veure "de quina manera l'avanç que s'ha fet des del punt de vista que s'ha fet del lliure mercat es pot mantindre". "No pot ser que els que ens van ficar en el procés de la globalització ara siguen els mateixos que com no els va bé ens obliguen a aquests girs", ha criticat.

Per la seua banda, el secretari general d'UGT-PV, Ismael Sáez, ha assenyalat que encara que s'activaren mecanismes perquè les ajudes les empreses es condicionen al manteniment de producció i ocupació, en el cas de Ford les subvencions que a la planta d'Almussafes representen una "part ínfima" dels seus interessos econòmics i "difícilment van a condicionar el manteniment de la seua producció a València", ha admès.

Al seu entendre, el debat es remunta als anys 90, quan de plantejava el "fenomen de la deslocalització". Per aquest motiu, ha defès la idea de plantejar un Salari Mínim Interprofessional Europeu. "En cas contrari, -ha advertit- les deslocalitzacions o desinversions tenen més que veure amb la devaluació del treball, on és més fàcil acomiadar, o amb el dúmping fiscal".

Sáez ha apostat per crear "indústries competitives, amb responsabilitat, sentit comú i sensatesa". En el cas de la planta Ford Almussafes -on UGT ostenta la majoria en el Comité d'empresa- s'ha demostrat que "es pot passar del Ford Fiesta als cinc vehicles més complexos a Europa", ha valorat.

ELS COTXES ELÈCTRICS REQUEREIXEN UN 30% MENYS DE MÀ D'OBRA

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha explicat que els canvis en Ford es produrixen també enmig d'un "procés de transició" del sector de l'automòbil que comporta canvis tant en els models de vehicle com els canvis en la mobilitat i producció.

Per exemple, la construcció d'un motor elèctric comporta un 30% menys de mà d'obra que la construcció del de carburació, ha advertit. En aquest sentit, veu necessari un Govern com a "interlocutor" de patronal i sindicats per a abordar els reptes de futur del sector automobilístic.

"Espanya necessita polítiques industrials que ens ajuden a situar-nos bé en la nova economia verda i sostenible i això passa per la investigació i el desenvolupament", ha conclòs.