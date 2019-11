Dueños de casas irregulares creen que el nuevo decreto "sigue excluyendo a viviendas con licencia"

En un comunicado, el colectivo ha felicitado al Gobierno andaluz por el decreto, que considera positivo "sobre todo para las viviendas que estaban en asentamientos, que a través de la figura del Asimilado a Fuera de Ordenación (AFO) podrán por fin acceder al registro de la propiedad sin tener que esperar el tortuoso camino de los planes generales de ordenación urbana".

No obstante, la asociación ha dejado claro que el decreto "no soluciona todos los problemas" existentes, pues, al igual que en intentos normativos anteriores, "sigue excluyendo a las viviendas que se construyeron con todos los permisos del Ayuntamiento y que posteriormente la Junta de Andalucía declaró nulas al considerar que estaban fuera de ordenamiento".

"Esta vez no es diferente y dejan fuera a los compradores de buena fe, propietarios víctimas de la Administración local, único órgano competente para emitir los permisos", ha afirmado el portavoz de la asociación, Mario Blancke, quien, no obstante, ha dejado claro que cualquier iniciativa de la Junta para buscar soluciones "siempre contará con el apoyo de SOHA, incluso cuando no llegue a solucionar la problemática de nuestros socios".

Respecto a la legalidad de las licencias que se otorgaron, Blancke ha recordado que el decreto no entra a valorar este supuesto, por lo que "nuestra lucha tendrá que seguir", para lo cual SOHA tomará "otras vías" para encontrar soluciones, "pues habiendo cumplido con nuestras obligaciones no podemos conformarnos con menos".

En términos similares se ha expresado el presidente de SOHA, Phillip Smalley, quien ha indicado que el colectivo tiene unos 400 miembros, mayoritariamente jubilados británicos, aunque también holandeses, alemanes, belgas o noruegos, una población "que es precisamente la que mantiene económicamente a la Axarquía vaciada".

Smalley ha precisado que la mayoría de estos residentes llevan ya más de quince años viviendo en la zona y ha subrayado que todos "obtuvieron previamente sus licencias para construir sus viviendas siguiendo todos los trámites que les iban pidiendo", por lo que "nada hicieron a espaldas de la Administración".