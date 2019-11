Les Corts rebutgen retornar els pressupostos al Consell com demanaven PP, Cs i Vox

Així, els pressupostos prossegueixen la seua tramitació i els grups podran presentar fins al 26 de novembre les esmenes parcials. La quantia global de despesa queda fixada, tal com la va establir el Consell, en 23.021,9 milions d'euros, de la qual 16.970 milions són per a despesa no financera.

A l'inici de la sessió el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, ha demanat el vot a favor d'aquests pressupostos, els cinquens "dins del termini i en la forma escaient" del Botànic, "en un exercici de responsabilitat i autogovern". "Són responsables, rigorosos i reivindicatius, i han sigut elaborats amb l'esforç conjunt de tot el Consell", ha subratllat, i són uns comptes "realistes, que tenen en compte la revisió del quadre macroeconòmic", amb números "avalats per l'Airef".

Des del PP, el diputat Rubén Ibáñez ha advertit que aquest pressupost "no dibuixa un projecte de comunitat ni dissenya una vida millor per als valencians, sinó que traça les línies que condueixen a crisis, atur i ruïna". Al seu juí, està "al servici de tres partits i solament facilita la vida als qui viuen del govern".

"És el pressupost dels col·locats a dit, al servici dels de sempre, un fake, un ximoanunci més", ha agregat el parlamentari, que ha apuntat que són "els pressupostos de l'engrossiment de l'administració i retallada de drets". Al seu juí, "no parla de 5 milions de valencians, sinó de 330 col·locats" i és el pressupost "que necessiten PSPV, Compromís i Podem per a estar junts en el Consell".

El socialista José Muñoz s'ha encarregat de la rèplica i ha defès que aquests pressupostos "són bons per a les persones, no per a aquells als qui representa el PP", que "solament ajuda una elit". "Són els pressupostos que necessiten els valencians que més necessiten pressupostos", ha insistit.

També ha assegurat que no hi ha de què preocupar-se perquè aquest Consell de coalició "funciona molt bé" i ha indicat sobre les acusacions que són uns comptes ficticis que el PP, "a més del que es va portar quan governava, va robar 1.800 milions" als valencians en dir no als Pressupostos Generals de l'Estat per a enguany que va presentar el PSOE.

Ha recordat, així mateix, que el PP va arribar en alguna ocasió a aprovar els seus pressupostos al desembre i a executar una retallada a penes una setmana després, en el mes de gener, per 1.000 milions d'euros quan Alberto Fabra era president. També ha recordat que els 'populars' pressupostaven ingressos del Fons de Competitivitat o l'impost a la banca que no es van materialitzar i ha resolt: "Vostés estan en la postura de quant pitjor, millor; nosaltres, malament que els pese, estem en la postura de quant millor, millor".

A més, ha indicat respecte als alts càrrecs als quals al·ludia el PP que representen el 0,12% del capítol 1 i el 0,18% de les retribucions, i hi ha un per cada 36.000 habitants mentre que en altres comunitats, com Andalusia, hi ha un cada 32.000.

Per la seua banda, la diputada de Vox Llanos Massó ha justificat la seua esmena en què no volen "participar en aquesta farsa" al poble valencià que són uns pressupostos fets "a corre-cuita, uns dies abans de la campanya, per a tapar les diferències que existeixen en el si del govern i que quasi per 50 milions dinamitan el Botànic".

En aquest cas li ha donat la rèplica Naiara Davó (UP), que ha defès que són uns comptes "reals" que suposen "un augment de la despesa social, un pas endavant, consoliden la defensa de la gent i serveixen per a seguir avançant". "La seua esmena no es basa en fets, sinó en prejuís ideològics", ha advertit, lamentant que "insulten" els valencians en defendre un canvi de model "del subsidi a la productivitat".

També ha qüestionat la coherència de Vox en voler eliminar les autonomies, que "dediquen el 80% del pressupost a despesa social" però defèn les diputacions, "que el 80% va a personal".

L'última esmena debatuda ha sigut la de Cs. La diputada Ruth Merino ha assenyalat que els pressupostos són "irresponsables, imprudents i inversemblants" i si s'hagueren fet en una empresa privada l'encarregat de fer-los hauria sigut "acomiadat de forma fulminant".

"L'infrafinançament no dona carta blanca per a gastar més del que un té, el què estan fent és hipotecar el futur de tots", ha dit, criticant la "irrealitat" dels ingressos, que portarà a "noves retallades". També ha apuntat que no arribaran els 1.325 milions i no confia que es produïsca la reforma del finançament amb un govern "fet xantatge pels independentistes".

En la seua rèplica, Aitana Mas (Compromís) ha criticat els arguments de Cs per a rebutjar els comptes i sobre la seua alerta sobre el deute ha indicat que "prové en gran manera" de l'"incompliment" estatal. A més, ha assenyalat que si equiparar la despesa social a la mitjana nacional és una irresponsabilitat, aleshores són irresponsables.