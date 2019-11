El Consell serà "igual de reivindicatiu governe qui governe" i espera "sensibilitat amb els problemes valencians"

Així ho ha manifestat aquest divendres en la roda de premsa celebrada després del ple del Consell el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, que ha exercit en aquesta ocasió de portaveu de l'Executiu autonòmic en substitució de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que no ha pogut tornar a temps d'un viatge institucional a Estrasburg (França) per problemes amb el vol.

Preguntat per la valoració del Govern del Botànic II -compost pel PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem- sobre els resultats de les eleccions generals i del preacord firmat per socialistes i morats, Arcadi España ha assenyalat que "els partits han d'adaptar-se a la voluntat dels ciutadans", per la qual cosa considera "bones notícies" el pacte aconseguit "després de molts mesos de bloqueig". "És positiu, esperem que vaja a bon port i prompte tinguem govern en plenes facultats", ha agregat.

En qualsevol cas, ha assegurat que "el Botànic sempre actuarà igual, governe qui governe" i ha afegit que creu que "pot haver-hi certa sensibilitat major per als problemes valencians". De totes maneres, ha insistit que el Govern valencià va a romandre "igual de reivindicatiu" -encara que "reivindicatius sense victimisme", ha precisat-, i incidiran en temes com el deute històric o la reforma del finançament autonòmic.

A més, ha posat en valor que és un "bon símptoma" que "els valencians després de molts anys som espill en el qual mirar-se els governs autonòmics i fins i tot el d'Espanya". "Tots ens pregunten com ho estem fent ací per a exportar aquesta experiència d'èxit", ha resolt.