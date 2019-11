El Principado hablará con la concesionaria y el Ministerio para saber si el último corte del Huerna está justificado

Cofiño, en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la inauguración del VI Foro de Transporte Multimodal, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', ha incidido en que la autopista del Huerna, como vía de montaña, está sujeta a estas incidencias.

Ha insistido, no obstante, en que habrá que evaluar si esta incidencia es tan relevante como para producir un corte o no, a lo que ha apuntado que se hablará con el Ministerio y la concesionaria del peaje del Huerna. En todo caso, ha considerado que el corte no debe extenderse "más allá de lo razonable", a lo que ha añadido que se verá el de esta noche si está justificado.

En cuanto al temporal, ha apuntado que se han producido las incidencias inherentes al invierno y Asturias, "nada novedoso", ha apostillado. Y si bien ha reconocido que ha habido daños, ha remarcado que "no son para alarmar". "Nada extraordinario", ha añadido.

También ha animado a diferenciar, en cuanto a los daños, las infraestructuras ferroviarias, a lo que ha apuntado que en Feve cualquier incidencia, como es la caída de un árbol, dificulta su funcionamiento por las deficiencias que presenta y que se están intentando solventar.