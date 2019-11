L'Ajuntament encarrila el pressupost més alt de la història de València

L'Ajuntament de València va aprovar aquest dijous inicialment els seus comptes per a 2020, que aconsegueixen els 898,4 milions en el cas del pressupost general (del Consistori) i una mica més de 1.000 milions en el cas del pressupost consolidat, en el qual s'inclouen organismes autònoms i empreses municipals.

Els comptes del pròxim any van tirar avant amb el suport dels dos grups que conformen el Govern local, Compromís i PSPV, i el rebuig dels tres partits de l'oposició: PP, Cs i Vox.

La celebració del ple ordinari de novembre s'ha avançat dues setmanes amb la finalitat de debatre i poder aprovar provisionalment els comptes perquè puguen complir-se els terminis d'exposició pública i de recepció d'al·legacions abans de la seua validació definitiva en el ple abans que finalitze 2019.

El pressupost de 2020, que creixerà un 5,8% respecte al d'enguany, preveu un augment dels ingressos fruit de la major recaptació via imposats i de l'estalvi derivat de la reducció del deute, així com de despeses, amb importants increments en personal per a Policia Local i Bombers, i també en clavegueram, neteja i manteniment de parcs i jardins.

Un dels aspectes més destacats és la progressió en la reducció del deute. Si al juny de 2015 el Consistori acumulava un endeutament de 750 milions d'euros, en finalitzar el present any se situarà en 374,85 milions, i en els comptes de 2020 es preveu finalitzar l'exercici amb 328 milions de deute. És a dir, una reducció de més del 50% en cinc anys.

Aquesta baixada, unida a l'eixida del Pla d'Ajust estatal que encotillava la despesa municipal, permetrà a l'Ajuntament de València un estalvi de 12,5 milions d'euros en despeses financeres que podrà dedicar a altres partides.

Durant el debat d'aquest dijous, l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, va assegurar que és “el més alt de la història” de l'Ajuntament, al mateix temps que va afirmar que està “focalitzat en els serveis a la ciutadania” i “les inversions en els barris”. Va indicar que compta amb 84,2 milions en inversió, que representen un creixement del 6,2%.

Així mateix, el primer edil va destacar la reducció del deute i els recursos que s'extrauen a partir d'això, a més de valorar el treball per a “millorar la gestió”. Va rebutjar les crítiques de l'oposició a la pujada d'impostos.

Sobre aquest tema, va manifestar que “València és la ciutat amb menor pressió fiscal per càpita de les cinc grans ciutats espanyoles”. La portaveu del PP, María José Catalá, va qualificar d’“estafa” els pressupostos, va considerar que “no són els millors” i va afirmar que no és moment de “pujar els impostos”.

El portaveu de Cs, Fernando Giner, que va al·ludir també a aquesta última idea, va indicar que es tracta d'uns “pressupostos contaminats” pel repartiment de poder entre Compromís i PSPV, a més de censurar que “no estan enfocats als ciutadans” i que no aspiren a “fer una ciutat còmoda, oberta i sostenible”.

L'edil de Vox Vicente Montáñez va assenyalar que aquests comptes suposen un “assalt econòmic” i va rebutjar la “importantíssima pujada d'impostos associada”.

El ple d'aquest dijous també va abordar altres assumptes, com l'aprovació provisional del Pla Especial de Protecció (PEP) de Ciutat Vella, que protegirà, entre altres elements, 2.250 edificis residencials d'aquest districte “per a evitar la propagació d'apartaments turístics de la zona i fomentar que el centre històric mantinga el seu caràcter de barri”, tal com va defensar la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez.

A més, la majoria del ple va donar el seu suport a les accions de pacificació del trànsit en la CV-500 (l'autovia del Saler) impulsades per la Generalitat i va demanar assegurar la mobilitat dels residents respectant el parc natural de l’Albufera. De la mateixa manera, es va aprovar una proposta del vicealcalde i regidor d'Ecologia Urbana, Sergi Campillo, per a reformar l'ordenança de Neteja Urbana i el Pla de Residus.

Ribó sosté que el seu cunyat no va facturar a l'EMT

L'alcalde de València, Joan Ribó, va exhibir aquest dijous un document del Registre Mercantil per a assegurar que el seu cunyat “mai” ha estat en la signatura SMT Assessors que factura a l'EMT pels serveis del secretari del consell d'administració. Va explicar que, encara que el seu cunyat “té part en un bufet –Abasto Abogados–“ amb participacions en SMT, “mai” ha treballat per a la signatura.