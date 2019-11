Marta Tío Sáenz, doctora por la UR con una tesis sobre lematización de verbos del inglés antiguo

Marta Tío Sáenz ha obtenido el grado de doctora por la Universidad de La Rioja tras la defensa de su tesis doctoral 'The Lemmatisation of Old English Weak Verbs on a Relational Database' sobre la identificación y lematización de verbos débiles del inglés antiguo.