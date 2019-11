Fontilles, Fundació Horta Sud i els periodistes Pura Gómez i Gonzalo Sánchez, Premis Cooperació Comunitat Valenciana

Així ho ha assegurat en la seua resolució el jurat dels premis, impulsats per la Coordinadora Valenciana d'ONGD amb el suport de Caixa Popular. El jurat -integrat per la presidenta de la Coordinadora, Lourdes Mirón; la responsable de Talent en Caixa Popular, Mª Jesús Figuerola; el professor d'Anàlisi Econòmica de la Universitat d'Alacant Carlos Gómez Gil; la delegada de la Fundació Entreculturas a la Comunitat Valenciana, Cecilia Villarroel; i la periodista i vocal de la Comissió Executiva de la Unió de Periodistes Silvia Zarza- ha valorat "l'alt nivell, la varietat i la capacitat d'innovació de les 30 candidatures presentades".

L'ONGD Fontilles ha sigut premiada en la categoria d'Institucions, Organitzacions i Empreses, per la seua llarga trajectòria -que la converteix en una de les organitzacions més antigues d'Espanya en l'àmbit sanitari-, i per la seua capacitat d'innovació i reconversió des dels seus inicis com a leproseria en la Vall de Laguar (Alacant) fins a incorporar fa més de quatre dècades el treball per a lluitar contra malalties tropicals desateses en països empobrits. També ha valorat la seua aposta per la investigació i la seua intensa participació en xarxes amb entitats socials i universitats, entre d'altres.

En la categoria de Comunicació, el premi ha sigut per al programa 'Sin Fronteres', de RNE, dedicat específicament a la cooperació internacional que es duu a terme des de la Comunitat Valenciana, i a la seua impulsora, la periodista Pura Gómez, pionera en la inclusió d'aquest tipus d'informació en els mitjans de comunicació. El jurat ha valorat especialment la qualitat i continuïtat del programa entre 1996 i 2006, la seua "empatia amb les causes relacionades amb la justícia global", i la seua "defensa i promoció de la cooperació fins i tot en temps difícils".

El premi especial Periodisme jove compromès s'ha atorgat a Gonzalo Sánchez pel seu reportatge sobre el Centre d'Internament d'Estrangers del carrer Sapadors, a València, publicat en la revista 'El Salto' al febrer d'enguany. El jurat ha destacat especialment la qualitat del treball periodístic, el fet que aborde "una temàtica clau per a la defensa dels drets humans en la nostra Comunitat", i la seua publicació "en un mig valencià tan compromès".

Per la seua banda, en la categoria de Campanyes, el jurat ha atorgat el premi a la Fundació Horta Sud de la Comunitat Valenciana per quatre campanyes de comunicació per a la promoció de l'associacionisme: 'Som súper'; 'Històries de superació'; 'Les associacions, el cor del nostre poble'; i 'Anònimes, camins pel canvi'. S'ha valorat especialment "el reconeixement i visibilirtzació que fan de l'experiència de compromís social de persones concretes i entitats que treballen en entorns que no sempre són favorables", i la capacitat de la Fundació de treballar en xarxa amb altres entitats, més enllà del seu àmbit territorial comarcal.

MENCIONS ESPECIALS

Segons el parer del jurat, la varietat de propostes presentades ve a mostrar que la cooperació "ha transcendit del treball merament sobre el terreny en els països empobrits" per a treballar des d'àmbits com la comunicació i l'educació "en la millora de les nostres vides i les de milions de persones a tot el món". L'objectiu dels premis és, precisament, reconéixer i visibilitzar "la riquesa, la vitalitat i els assoliments personals i col·lectius que no sempre reben l'atenció pública que mereixen.

Precisament, eixa riquesa de propostes, ha portat al jurat a concedir Mencions Especials, que han anat a parar, en la campanya d'institucions i entitats, al projecte de disseny, muntatge i gestió d'una botiga de comerç just impulsat per professorat i alumnat del CIPFP Mislata, de València, per la seua "capacitat d'innovar, des d'una iniciativa molt xiqueta i localitzada, per a obrir les ments de persones jóvens cap als problemes globals".

En la categoria de comunicació han rebut mencions la periodista Lorena Tortosa, per la seua trajectòria de treball "compromès i de qualitat en diferents mitjans i amb formats diversos"; a la periodista Pilar Almenar, pel seu projecte 'Impresas', per a la creació d'una revista editada íntegrament per recluses del Centre Penitenciari de Picassent.

Quant a campanyes, el jurat ha atorgat mencions especials a la campanya 'Ojalá, València', impulsada per la Regidoria de Cooperació al Desenvolupament i Migració de l'Ajuntament de València, "pel seu abordatge innovador de la islamofòbia en un moment de qüestionament dels valors de convivència i solidaritat", i a la campanya 'Acull un plat', de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR) per anar més enllà de la denúncia i ser capaç de parlar de refugi, asil i migracions a través d'elements de la vida quotidiana com la gastronomia.

L'entrega de premis tindrà lloc el pròxim 10 de desembre, Dia Internacional dels Drets Humans, a les 19.30 hores en la Sala La Mutant de València, en un acte que compta amb la col·laboració de la Regidoria d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València, i al qual assistiran representants d'entitats socials, institucions polítiques i mitjans de comunicació, avancen els responsables de la convocatòria en un comunicat.