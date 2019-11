Casa Caridad reformarà un edifici per a habitatges

Casa Caridad posarà en marxa un nou projecte batejat com a Fènix Sanchis Bergón. Es tracta d'un edifici destinat a habitatges supervisats per a persones sense sostre que siga la pista d'enlairament cap a una vida independent i autònoma.

L'associació està rehabilitant un immoble situat en els voltants del Passeig de la Petxina de València, destinat preferentment a dones i famílies per a oferir-los una residència on puguen treballar aspectes relacionals i recuperar habilitats per a reintegrar-se en la societat.

Constarà de 8 habitatges, dos per planta, amb una capacitat per a 38 persones. Les plantes 1, 2 i 3 tindran dos habitatges cadascuna, en les quals hi haurà habitacions, cuina i banys.

El projecte té un pressupost per a la reforma de 785.000 euros i està previst que les obres finalitzen en el segon trimestre de 2020. El president de Casa Caridad, Luis Miralles, va explicar aquest dimecres que la seua experiència els ha permés “adaptar les instal·lacions, el personal i la metodologia de treball a les necessitats de cada moment”.

La iniciativa sorgeix davant la demanda d'habitatge social per a les persones allotjades en els centres de primera estada, com els albergs, i de supervisió en l'accés a l'ocupació i a una vida normalitzada.

Feminització de la pobresa

El departament de Treball Social de l'entitat seleccionarà a les persones que s'allotjaran en aquests habitatges i que prèviament hauran d'haver passat per algun dels seus recursos. L'ONG atén cada vegada més dones, que poden arribar soles o amb les seues parelles o fills.

El 41% de les persones allotjades en els seus albergs són dones, 10 punts més que en 2008, i les usuàries del menjador són ja una de cada tres. A més, l'últim informe Arope reflecteix que el 32,2% de les dones en la Comunitat estan en risc de pobresa.