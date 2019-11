Ribó diu que la declaració de l'extreballadora de l'EMT era "previsible" i veu "coses molt cridaneres"

L'extreballadora va defendre aquest dimarts en el Jutjat d'Instrucció número 18, on ha declarat com a investigada pels fets, que ella és una "estafada més" i va assegurar no poder recordar amb què motiu el presumpte estafador -un suposat advocat d'una consultora que se li havia identificat com Javier Parada- li havia demanat documents amb les firmes mancomunades de l'empresa.

"Jo no faig declaracions respecte a temes de contingut judicial", ha dit, encara que ha apuntat que la seua declaració "en principi era molt previsible" i, per tant, "és una declaració totalment esperable". "És l'única cosa que puc dir, que m'esperava pràcticament tot el que va dir", ha agregat.

Preguntat per si se'n va a esperar al fet que acabe la comissió de treball que investiga el frau per a cessar el secretari del consell d'administració de l'EMT, ha explicat que es va prendre una decisió en ple pel qual el Govern del Rialto es compromet a assumir les decisions que prenga eixa comissió.

"No sé quals seran, no estic en eixa comissió, si eixa comissió ho decidira, ho respectaríem. No puc dir ni que sí, ni que no, ni tot el contrari", ha incidit.

Així, ha dit que encara que aquesta qüestió "no té res a veure amb el frau" es respectaran i compliran les decisions emanades d'eixa comissió, com també es farà en les qüestions d'auditoria i control per part del consistori, respecte al que ell ja està parlant amb els servicis corresponents "per a anar engegant-les".