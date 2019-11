L’acomiadada per l'estafa en l'EMT es veu una “enganyada més”

L’exdirectora d'administració de l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València, acomiadada el mes de setembre passat arran de l'estafa de 4 milions d'euros patida en la companyia pública, va defensar ahir en el Jutjat d'Instrucció número 18, on va declarar com investigada pels fets, que ella simplement és una “estafada més”.

En la seua compareixença, l'extreballadora va assegurar no poder recordar amb quin motiu el presumpte estafador –un suposat advocat d'una consultora que s'havia identificat com Javier Parada– li havia demanat documents amb les signatures mancomunades (del gerent i de la cap de Gestió de l'empresa en el compte bancari, que van ser falsificades posteriorment per a realitzar l'ordre de pagament a l'entitat CaixaBank i poder materialitzar l'estafa de 4 milions d'euros a través de huit transferències).

No obstant això, creu que el primer enviament de documents va poder haver-lo remés perquè aqueixa persona li va demanar “dades fiscals” de l'EMT.

L’exempleada, que en un moment determinat va afirmar que no se sentia còmoda treballant d'aqueixa forma, es va escudar en el document de confidencialitat que aqueix suposat advocat li va fer arribar per a justificar que no es posara en contacte amb ningú més de l'empresa per a informar de l'operació sobre la compra d'una oferta pública d'accions d'una companyia radicada a Hong Kong (la Xina).

A més, preguntada sobre les signatures del gerent i de la cap de gestió en les cartes de pagament, ella va declarar que pensava que eren signades a través del despatx del president de l'EMT i regidor de Mobilitat, Giuseppe Grezzi.

El lletrat de l'extreballadora va explicar als periodistes que la seua clienta va aclarir “tot” i va posar “de manifest” la seua “innocència”, en una causa en la qual el magistrat decidirà posteriorment si la manté com investigada. “És una enganyada més en aquest assumpte”, va insistir.

Aquest extrem de la seua declaració va ser ratificat als mitjans de comunicació pel lletrat de l'empresa, Xavier Melero, que va assenyalar que la investigada va contestar per a donar una versió exculpatòria a preguntes del seu defensa i del jutge i no a la resta de parts personades, entre les quals no va estar present el representant del ministeri fiscal. I va ser gràfic en explicar aqueixa part de la declaració: “En els delictes d'estafa a tothom se li queda una cara d'idiota impressionant”, va manifestar.

La cap de gestió apunta a l'extreballadora

La cap de gestió de l'EMT de València, María Rayón, va responsabilitzar ahir en la comissió de treball interna a l'excap d'administració acomiadada d'haver possibilitat que aquesta estafa prosperara en saltar-se els procediments i protocols i extralimitar-se en les seues funcions.