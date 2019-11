Cantó creu que Cs ha d'aprendre del seu "fracàs" i veu Arrimadas com la successora "perfecta" de Rivera

Cantó ha descartat postular-se per al càrrec de Rivera i ha assegurat que està "a la disposició del partit" i que veu Arrimadas com "la persona ideal" i una candidata que concentra la "unanimitat total" dels 'taronges', així com un "recanvi de luxe" en el Congrés. "Però tots hem de fer-nos la pregunta de què vol Inés i posar-nos a la seua disposició", ha remarcat als periodistes en Les Corts.

Sobre la decisió de Rivera, ha reiterat que va donar "una gran lliçó personal i política" per la qual ell segueix "molt tocat", ja que ha recordat que és el seu "amic", que va entrar en política per ell i una persona a la qual aprecia i admira. Açò sí, ha cridat al fet que Cs mire al futur i aprenga dels seus "errors": "En ma vida, del que he après realment no és de les meues victòries, que hi ha moltes, sinó dels meus fracassos, que també hi ha diversos; i en això estem".

En aquest context, Cantó ha sostingut que Cs "encara" té "moltes coses bones", en un país "de centre" com Espanya on "el centre sempre ha convençut la majoria" i que "segueix necessitant un centre que pose fre a la corrupció i al nacionalisme". Ha garantit que el seu partit seguirà aquesta línia en les institucions on governa "per a 20 milions d'espanyols" gràcies a acords amb el PP i "no amb Vox".

Respecte a si el mal resultat de Cs és per haver-se escorat a la dreta, ha posat l'accent que "el populisme vé donat per la inoperància del bipartidisme PP-PSOE, que ha permès tantíssima corrupció i que els nacionalistes i separatistes acaparen l'actualitat". "Han fet que hi haja molta gent, a la qual entenc a vegades, molt cabrejada que opte per altres solucions", ha subratllat.